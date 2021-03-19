林毅夫：中國到2035前 每年經濟增長潛力有8%

北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫。取材自界面新聞

北京 大學國家發展研究院名譽院長、北大新結構經濟學研究院院長林毅夫表示，中國 因「後來者優勢」支撐經濟發展，斷言在2035年前，每年經濟增長潛力可達8%。考慮疫情、技術「卡脖子」等棘手問題，每年實現5%-6%的經濟增長應該還是遊刃有餘的。

界面新聞報導，林毅夫在北京大學國家發展研究院主辦的論壇上指出，到2025年，中國人均GDP將超過12353美元，完全有可能躋身高收入國家之列。

到2035年，中國人均GDP將超過23000美元，按照2019年的美元購買力來看，中國將成為一個現代化的社會主義國家。

林毅夫指出，目前主要有兩個原因導致國內外經濟學界對中國未來發展潛力的擔憂，一個是他們擔心過去42年中國經濟持續高速的發展透支了未來的增長空間，另一個是中國日益嚴重的人口老齡化問題。

林毅夫對此表示不認同。他說，支撐中國經濟在過去40多年裡保持年均9.2%的高增長的因素有很多，但最重要的因素是「後來者優勢」，簡單說就是中國充分利用了世界上的先進技術，作為自身技術創新產業升級的來源。

他指出，作為後來者，發展中國家可以利用發達國家的技術作為自身技術創新和產業升級的來源，成本和風險較小，懂得利用這種方式的發展中國家，經濟發展的速度就可以比發達國家快。

林毅夫強調，討論中國未來能有多大發展潛力，不是看現在的發展水準，而是要看和發達國家之間的差距。他說，當前中國的人均GDP只有美國 的22.6%，因此未來中國應該還有相當大的發展潛力。