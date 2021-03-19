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柳葉刀：武漢流行病學追蹤 對抗病毒的抗體9個月有效

記者戴瑞芬／綜合報導
醫學期刊《柳葉刀》發布的最新研究顯示，有效對抗病毒的抗體可穩定存在9個月。取材自第一財經
醫學期刊《柳葉刀》發布的最新研究顯示，有效對抗病毒的抗體可穩定存在9個月。取材自第一財經

爆發新冠病毒大流行的來源地湖北武漢，在疫情爆發一年後，雖已復工復產，但國際頂級醫學期刊《柳葉刀》今日發布的最新研究顯示，有效對抗病毒的抗體可穩定存在9個月，並非終身免疫；目前武漢人群中僅2.7%存在中和抗體（可有效對抗病毒的功能抗體），仍需防止大流行再發生。

《柳葉刀》今日發表中國《新冠血清流行病學與體液免疫的持久性：基於武漢人群的隨訪研究》論文。此項研究是在武漢開展的第一項長期血清流行病學追蹤調查，揭示了新冠感染者血清抗體動態變化規律。

這項調查是在2020年4月武漢解封後，在武漢所轄全部13個區抽樣3556個家庭計9542名居民進行新冠病毒抗體檢測，隨後在6月以及10-12月進行隨訪。

研究顯示，在9542名受試者中，532人新冠病毒抗體呈陽性，而發現抗體陽性者中有82%未曾出現任何新冠相關臨床症狀，屬無症狀感染者。這顯示新冠病毒感染者大部分為無症狀感染者。

抗體陽性者中有40%產生了中和抗體（可有效對抗病毒的功能抗體）；隨訪發現中和抗體至少可穩定存在9個月。這一發現對新冠疫苗保護時效評估具有間接提示意義。

此外，研究表明武漢人群中僅2.7%存在中和抗體，顯示武漢並未達到群體免疫，人群仍普遍缺乏對新冠病毒的免疫力，因此需大規模接種疫苗，防止疫情的再次出現。

武漢 疫情 疫苗

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