中美高層對話前／中宣布俄外長下周訪華 頗有意味?

2020年9月，王毅(左)同拉夫羅夫舉行會談。(取材自中國外交部網站)

中美高層對話前夕，兩國外交角力頻繁，繼美國 國務卿布林肯在日、韓展示對北京強硬態度，中國 18日宣布，俄羅斯 外交部長拉夫羅夫將於22至23日訪問中國。由於時機巧合，有分析猜測，中國此時搬出更「重量級」朋友，似有意釋放中美會談後商討共同應付美國對策意味。

據中國外交部官網，外交部發言人趙立堅18日宣布，應國務委員兼外交部長王毅邀請，俄羅斯外交部長拉夫羅夫將於3月22日至23日對中國進行訪問。

趙立堅表示，訪問期間，王毅將與拉夫羅夫舉行會談，雙方將就雙邊關係及近期高層交往對表，就共同關心的國際地區問題交換意見。相信此訪將進一步鞏固中俄關係高水平發展的良好勢頭，密切雙方在國際事務中的戰略協作。

香港經濟日報報導，俄羅斯與美國關係近日火上加油。美國廣播公司（ABC）17日播出美國總統拜登訪問，拜登在當中形容俄羅斯總統普亭為「殺手」（killer），並聲稱普亭要為「干預美國去年大選」「付出代價」。

拜登言論引起俄羅斯強烈不滿。俄羅斯外交部宣布召回駐美國大使，並指摘美方再一次宣播假新聞。俄羅斯國家杜馬（下議院）主席亦發表聲明，批評拜登歇斯底里，是對俄羅斯人民的侮辱。

深圳衛視旗下直新聞刊文指出，值得留意的是，幾乎在趙立堅宣布俄羅斯外長訪中消息的同時，參加中美高層戰略對話的中國代表團抵達美國阿拉斯加。時間看似巧合，卻頗有意味。

文章稱，此訪是疫情發生以來俄外長首次訪中，意義重大。今年又是「中俄睦鄰友好合作條約」簽署20周年，相信此訪將進一步鞏固中俄關係高水平發展的良好勢頭，密切雙方在國際事務中的戰略協作。

而早在3月7日，中國外交部長王毅在全國兩會記者會上對中俄關係的描述非常生動，他說，中俄肩並肩站在一起，背靠背緊密合作，攜手抵禦新冠病毒，共同抗擊「政治病毒」。他甚至用了「中俄組合」這樣的詞彙，形容「中俄組合」團結如山，始終是世界和平穩定的中流砥柱。世界越是動盪不寧，中俄合作越要堅定前行。

文章表示，中俄雙方將在此訪期間就「共同關心的國際地區問題」交換意見，相信在當前國際形勢下，中俄必將深化戰略互信，堅定支持對方維護核心重大利益，維護各自主權和政權安全。