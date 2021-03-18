反制美制裁的外資安全審查辦法 中國定兩條紅線

中國商務部發言人高峰。美聯社

被視為反制美國制裁中企的中國 《外商投資 安全審查辦法》，中國商務部 新聞發言人高峰今（18）日強調，中國對等反制對外資劃下的紅線主要，主要包括軍工和重要農產品、能源兩個方面。

高峰表示，《辦法》明確規定了應當進行安全審查的外商投資範圍，主要包括兩個方面：一是投資軍工、軍工配套等關係國防安全的領域，以及在軍事設施和軍工設施周邊地域投資。

二是投資關係國家安全的重要農產品、重要能源和資源等9個領域，並取得所投資企業的實際控制權。

他也表示，《外商投資安全審查辦法》不會給正常的外國投資者和企業增加不必要的負擔。

此外，高峰表示中國將繼續推進對外開放，修訂外商投資准入負面清單，深入清理負面清單之外的限制措施，嚴格實行「非禁即入」。

高峰表示，將繼續推動修訂外商投資准入負面清單，減少准入限制。落實好外商投資法及其實施條例，深入開展配套規章「立改廢」，持續打造市場化、法治化、國際化營商環境。

同時，商務部將繼續加強對重點外資企業和專案的服務保障，推動外資專案加快落地和建設。同時落實《外商投資企業投訴工作辦法》，加大外商合法權益保護力度，持續更新《中國外商投資指引》，不斷提升投資環境透明度和便利度。