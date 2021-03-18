中國維權律師余文生獄中健康惡化 拒簽認罪承諾書

中國人權律師余文生資料照。(Getty Images)

中國 維權律師余文生入獄迄今已3年，他的妻子許艷日前終於獲准前往探視後指出，余文生在獄中健康惡化，連應付日常生活也有困難，但他堅持不服判刑裁決，拒絕獄方要求簽署認罪承諾書。

余文生被關押迄今已3年，他去年因「煽動顛覆國家政權罪」獲刑4年，可望於明年3月出獄。

許艷15日終於獲得當局首肯，前往南京監獄 探視余文生。綜合自由亞洲電台報導與許艷推特發布，她說，余文生的右手情況非常嚴重，一直在抖，除了不能寫字，吃飯用筷子夾兩下就動不了。其次，余文生掉了4顆牙齒，現在依然沒有得到治療。

許艷表示，因為余文生的身體情況非常嚴重，已要求獄方對她先生立即進行治療，或是批准保外就醫。

許艷並指出，獄方要求余文生簽署「承諾書」，「承諾書就是要求認罪或者承認錯誤之類的。他自己一直認為，判刑四年已經是非常的重。他本來就表示不服。現在還讓他寫承諾書。他不接受也不會配合他們這種非法要求。」

報導引述曾協助余文生的維權律師謝陽表示，當局試圖以改善獄中待遇作為條件，換取余文生簽署「承諾書」，因為余文生明年3月出獄後肯定會不斷申訴，可能會讓中共 很難看。所謂的「保證」可能會有兩項內容：一是不能透露監獄的一些情況，二是要求余文生保證以後不申訴。