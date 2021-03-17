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數位人民幣還在測試中 詐騙事件就已頻傳

記者林則宏／即時報導
中國數位人民幣還在試點中，就已傳出各種詐騙手法。路透
中國數位人民幣還在試點中，就已傳出各種詐騙手法。路透

中國去年第4季起，開始在深圳、蘇州、北京、成都等展開數字人民幣（數位人民幣）試點，炒高中國民眾對數字人民幣的熱情，也讓詐騙集團有機可趁。中國人民銀行（中國央行）特別列舉數字人民幣三種常見詐騙手法，提醒中國民眾注意。

中國人民銀行17日在微信公眾號發文指出，中國近期出現少數不法分子利用一般民眾對數字人民幣缺乏了解、想積極參與的心態，打著「數字人民幣」的旗號進行詐騙活動，造成民眾信息泄露和財產損失。

人行並列舉三種典型詐騙手法，提醒中國民眾小心防範：

一、假推廣：借數字人民幣推廣之名開展傳銷詐騙活動

有不法分子建立所謂「數字貨幣DCEP學習群」，宣傳數字貨幣由「商業銀行和私人機構同時進行推廣」，私人機構「有多層推廣收益」，使用其提供的「E-CNY」 收款碼就可參與推廣，還可向朋友和其他商家推廣，只要推廣成功，就能獲得「兩層收益」。

此外，不法分子還通過盜用官方素材，甚至編造新聞稿、虛擬「與央行簽署合作協議」會議場景等，混淆消費者視聽，在騙取消費者的資金後跑路。

二、假理財：冒用數字人民幣名義在資產平台開展交易活動

人行指出，也有個別機構冒用人民銀行名義，將相關數字產品冠以「DC/EP」或「DCEP」在數字資產交易平台上進行交易。人行提醒，此一行徑可能涉及詐騙和傳銷，呼籲中國民眾不偏信輕信，防範利益受損。

三、假短信：假冒數字人民幣活動鏈接詐騙

今年2月12日，蘇州警方接到一名男子報案，稱遭詐騙人民幣1萬元。據警方了解，該名男子2月11日在朋友圈看到了數字人民幣試點發行預約信息登記活動，但他當時沒有參加。

次日，男子手機收到一則「數字人民幣預約登記」的簡訊，簡訊還附上一個網址鏈接。男子點開網址後，系統提示男子，卡內需要有餘額1萬元才可體驗數字人民幣。男子信以為真，便將人民幣1萬元轉入登記的銀行卡內。

男子事後感覺有蹊蹺，查看了自己銀行卡餘額，發現卡內1萬元已被轉走，才趕忙報警。

人行呼籲中國民眾，數字人民幣仍處於試點階段，除官方活動中簽通知的鏈接外，勿相信和下載安裝其它來源的所謂的「數字人民幣APP」。

此外，數字人民幣不會在數字人民幣APP及銀行APP之外要求用戶提供註冊帳號、密碼、支付密碼等認證信息。

數字人民幣也是法定貨幣，與紙鈔和硬幣等價。因此，無論何時何地，提到用數字人民幣獲利、返現、參與「數字人民幣交易所」交易均為欺詐。

人民銀行還提醒，警惕仿冒應用程式和仿冒銀行訊息，不要訪問或回覆仿冒網站、電子郵件或手機簡訊，以免感染病毒或洩漏信息。

中國 詐騙集團 貨幣

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