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傳江澤民赴上海靜安寺 工作人員：是柬埔寨國王

中央社上海17日電
圖為靜安寺山門，有民眾正排隊入寺。中央社
圖為靜安寺山門，有民眾正排隊入寺。中央社

網傳中國前國家主席江澤民今天現身上海靜安寺。不過靜安寺工作人員表示，今天造訪的其實是已在上海出訪多日的柬埔寨國王西哈莫尼。

中國社交平台微博今天午間有網友上傳兩張照片，一張疑似從周邊建築物鳥瞰拍攝的照片，顯示靜安寺內停有多輛黑色轎車和一台白色小巴士；另一張較近的照片則顯示一名男子在兩人攙扶下，步向一輛轎車，身後還有一名身著袈裟的和尚。

網友認為，造訪靜安寺的應是高齡94歲的中國前國家主席江澤民。

不過靜安寺的工作人員告訴中央社記者，造訪靜安寺的「外國友人」，是柬埔寨國王西哈莫尼。而下午2時許，靜安寺已經開放，不少遊客排隊等待入內。

西哈莫尼近日來訪上海，本地媒體報導，西哈莫尼參訪了浦東、上海國際舞蹈中心等地，適逢中共建黨100年，他也於16日上午造訪位於上海的中共「一大」會址。

江澤民於1989至2002年間擔任中共總書記，是中共第3代領導人。

江澤民近年已較少公開露面。但華爾街日報近期報導，正遭中國官方監管的「螞蟻集團」背後股權結構複雜，據稱包括一些與江澤民關係密切的權貴人士皆有投資。報導還指，曾投資螞蟻集團、由江澤民孫子江志成創立的「博裕資本」，已將部分業務轉移至新加坡。

相關報導令外界又再關注江澤民的近況。據中國官媒新華社報導，江澤民曾於2019年10月出席於北京舉行的「慶祝中華人民共和國成立70週年大會」。

中國 中共 投資

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