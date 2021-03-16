華為開收5G專利費 自稱良心價 單支手機上限2.5美元

華為16日宣布從今年起開始在5G領域收取專利費用，將對單支手機專利許可費上限為2.5美元。（Getty Images）

華為 16日宣布從今年起開始在5G 領域收取專利費用，將對單支手機 專利許可費上限為2.5美元，並提供適用於手機售價的合理百分比費率。

財經網報導，此外，華為還宣布目前在全球已有授權專利超過十萬件，超過4萬件專利同族，華為智慧財產權部部長丁建新預計在2019到2021年三年，華為的專利許可收入在12億到13億美元。

實際上，華為一直是5G時代專利的最大貢獻者之一，德國專利資料庫公司IPlytics最新報告顯示，截至2021年2月1日，華為以15.39%的占比位居全球5G專利申請量第一。

根據世界智慧財產權研究機構GreyB的分析，華為擁有3007個已申報的5G專利族，位居世界所有公司之首。同時，在華為的5G專利族中，大約18.3%是正在使用的標準基本專利，比其他任何公司都多。

丁建新指出，華為作為5G標準的重要技術貢獻者，遵循公平、合理、不帶歧視性條款（FRAND）原則，希望提供的資訊可以為5G技術的實施者提供透明的成本預期，增加投資的確定性，並促進5G技術的普及。

針對這一數字，華為方面還解釋，是根據華為歷年的研發投入和購買專利的公司可以接受的價格程度兩方面來訂製，該收費標準也為目前已公布費率中的最低一檔，堪稱「良心價」。

華為總裁任正非曾在一次座談會中也表示，華為最近幾年發展得很快，大家都很忙沒有時間去收費，等閒下來會收取一些費用，但不會像高通一樣那麼高。

以另一5G專利大戶高通的5G專利費作為比對，其中單模5G手機費率2.275%，多模5G手機（3G/4G/5G）費率3.25%；而對於那些同時使用了高通移動網路標準核心專利、非核心專利的5G手機，單模5G手機費率為4%，多模5G手機費率為5%。

按照這一數字計算，中國手機廠商每賣出一部售價人民幣3000元的手機，就要向高通支付人民幣97.5到150元，按照華為的利率計算，其他需要企業的付費金額僅為高通的零頭。

接下來，華為將針對每一家購買5G專利的公司都進行一對一談判，包括電信商、終端廠商和設備廠商，根據雙方專利交叉許可情況綜合考慮，例如三星和蘋果。

先前在與專利大戶高通的談判中，華為付出了18億美元才與前者達成了一項長期專利協定。

業內人士預計，隨著華為開啟專利收費，將會不可避免地帶來因為專利而產生的專利訴訟，國內外企業亦是如此。