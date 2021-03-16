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疫苗護照來了 中國宣布給予接種中國疫苗者簽證便利

記者林則宏／即時報導
中國宣布，簡化已接種中國產新冠疫苗外籍人士辦理中國簽證的流程。（截自中國駐美國大使館官網）
中國宣布，簡化已接種中國產新冠疫苗外籍人士辦理中國簽證的流程。（截自中國駐美國大使館官網）

疫苗護照」來了，中國宣布，為有序恢復中外人員往來，將簡化已接種中國產新型冠狀病毒疫苗的外籍人員辦理中國簽證的流程。

中國外交部駐香港特派員公署本月12日率先宣布，15日起，將對已接種中國生產的新冠疫苗，並持疫苗接種證明材料的多類簽證申請人提供便利。

在周一例行記者會上，中國外交部發言人趙立堅證實此事，並表示中方願與其他國家積極開展接種疫苗互認工作。

在16日記者會中，趙立堅進一步表示，目前多個國家和國際組織已提出結合疫苗接種情況適時放寬國際旅行限制或開放邊境的設想，有的已作出相應便利安排。

他指出，中方對接種中國生產的新冠疫苗人員給予有關便利安排，是在充分考慮安全性和有效性基礎上，對疫苗大規模接種後便利跨境人員往來所做的有益探索和嘗試，這與中國疫苗認證問題無關。

除香港外，中國駐美國、日本、巴基斯坦、菲律賓、以色列、泰國、加彭等國的大使館近日也陸續發布此一通告。

中國這項簽證便利政策對象有三：

一、來華從事各領域必要復工復產活動（如工作、商貿、訪問等）的人員及其家屬；

二、適度擴大因「緊急人道主義需要」來華人員簽證審發範圍。適用人群包括：中國公民或永久居民的外籍家庭成員，包括配偶、父母、子女和其他共同生活的近親屬（指兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女）。

來華事由包括：家庭團聚、贍養、探親、來華奔喪或探望危重病親屬。

三、持有效APEC商務旅行卡人員，可憑有效APEC商務旅行卡、中國國內邀請單位出具的邀請函申辦商貿類簽證。

為防控新冠肺炎疫情從境外移入，中國去年3月28日起暫停外國人入境。在本土疫情獲得控制後，中國國家移民管理局於去年9月28日起，允許持有效中國工作類、私人事務類和團聚類居留許可的外國人入境。

中國這次「疫苗護照」除擴大允許入境對象，並簡化入境要求。中國駐外單位強調，這項簽證便利政策僅適用已接種中國生產的新冠肺炎疫苗，並持疫苗接種證明材料的簽證申請人，在遞交申請時不再需要提供核酸檢測陰性證明和《過去14天旅行軌跡和健康申報表》。

但趙立堅提醒，中方關於搭乘航班赴華人員須憑新冠病毒核酸檢測及血清抗體檢測雙陰性證明乘機的要求不變，有關人員入境後仍應遵守中方關於隔離觀察的相關規定。

中國 疫苗 簽證

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