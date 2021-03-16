中國用戶無法用加密通訊軟體Signal 疑遭當局封鎖

Signal加密通訊軟體疑遭中國當局封鎖。(美聯社)

Signal是一款加密的通訊軟體，過去一段時間，中國 的用戶不須翻牆就可使用，但自15日晚間起，中國用戶反映無法收發訊息，尚不確定中國官方是否再度封鎖這款app。

一名在中國的Signal用戶告訴中央社記者，15日晚間9時起，手機裡的Signal程式就無法再接發訊息，原以為又是系統出錯，但在連上VPN（虛擬私人網路）「翻牆」後，Signal又恢復正常，而這種情況持續至今，不確定Signal是否又遭中國的網路管理部門封禁。

Signal過去也曾幾度遭中國封鎖，但之後又解封。近年Signal在中國的用戶數大增，之前媒體報導，2020 年1月8日至12日間，Signal在中國App store的下載次數激增9000次，較前一週成長500%。

當年8月中，Signal在中國App store的下載量也較前一週成長了90％，時任美國 總統的川普（Donald Trump）當時擬簽署行政命令，在美國禁止微信 。

Signal中國用戶數的成長，也一度在網上引起討論，為何中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）尚未封禁？

中國最熱門的通訊軟體，還是要屬騰訊旗下的微信莫屬。不過，一些重視資訊安全的用戶仍會選用Signal 、Telegram這類支援加密的app。目前包括Telegram，以及台灣民眾常用的Line、Messenger和 Whatsapp等通訊軟體，在中國都已被封鎖。