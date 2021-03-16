我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國用戶無法用加密通訊軟體Signal 疑遭當局封鎖

反送中紀錄片入圍奧斯卡 傳中國取消直播頒獎典禮

反送中紀錄片入圍奧斯卡 傳中國下令取消直播頒獎典禮

中央社／台北16日電
圖／翻攝自YouTube
圖／翻攝自YouTube

據報導，因為一支香港「反送中」紀錄片以及華裔女導演趙婷的作品「無依之地」（Nomadland）入圍奧斯卡金像獎，中共中宣部已經要求媒體屆時避開敏感言論，並下令官媒央視取消實況轉播奧斯卡頒獎典禮。

第93屆奧斯卡金像獎入圍名單15日揭曉，由挪威導演哈默（Anders Hammer）執導的反送中運動紀錄片「Do Not Split」（不割席）入選奧斯卡最佳紀錄短片。立場新聞報導，該片記錄了抗爭者的決心與犧牲，政府的反擊以及港區國安法通過的過程。

美國華裔導演趙婷則憑藉「無依之地」入圍最佳導演、最佳影片等6大獎項。但這位北京出生、後來移民的女導演近期爆紅後，卻被中國網友挖出她曾批評「中國是個充斥謊言的國家」，並稱「我的國家是美國」；該片定檔海報日前突遭撤下，未來能否在中國上映仍在未定之天。

此外，香港導演曾國祥的作品「少年的你」，也代表香港入圍奧斯卡最佳國際影片獎。但中國「五毛」網友近期挖出曾國祥2014年與前女友曾到過香港「雨傘運動」抗爭現場，直指他是「港獨導演」。

自由亞洲電台今天報導引述多名中國官媒工作人員透露，各大媒體已收到中共宣傳部指令，由於「不割席」以及趙婷均入圍，為避免發生政治問題，堅持政治絕對正確，中宣部要求官媒低調報導本屆奧斯卡頒獎典禮與及相關內容，要求媒體選擇報導不敏感的獎項情況，中國中央電視台取消實況轉播本屆奧斯卡頒獎典禮。

報導指出，北京當局處理類似問題早已「駕輕就熟」，以往的電影頒獎曾因提及西藏、台灣、香港問題等得罪中國政府。而電影頒獎典禮中嘉賓的言論常被中國政府視為挑釁，如2018年台灣金馬獎的發言風波，導致中國至今抵制封殺金馬獎。

在奧斯卡頒獎典禮上，經常有頒獎嘉賓及得獎者借此舞台表達個人政治觀點，如種族問題、人權宣言、反戰言論、女權主義等，也包括涉及中國的言論。

在1993年奧斯卡頒獎典禮上，美國影星李察吉爾（Richard Gere）抨擊中國政府使用武力統治西藏，侵犯西藏人權。當年上海衛視實況轉播時，立即切斷訊號。其後，央視經常會採用錄播方式播出海外各類頒獎典禮。

受疫情影響，第93屆奧斯卡頒獎典禮延後至4月25日舉行。

中國 奧斯卡 導演

上一則

吵架被砸飲料瓶…滴滴司機氣不過 倒車輾殺乘客

下一則

中國用戶無法用加密通訊軟體Signal 疑遭當局封鎖

延伸閱讀

奧斯卡不白了 提名史上最多元 9亞、非裔演員出頭

奧斯卡不白了 提名史上最多元 9亞、非裔演員出頭
第93屆奧斯卡金像獎主要入圍名單

第93屆奧斯卡金像獎主要入圍名單
奧斯卡入圍揭曉 「無依之地」入圍6項、「曼克」10項

奧斯卡入圍揭曉 「無依之地」入圍6項、「曼克」10項
「not」 or「now」？一字之差被誤解 封殺趙婷沒理由

「not」 or「now」？一字之差被誤解 封殺趙婷沒理由

熱門新聞

圖為今年1月解放軍在新疆演習。(美聯社)

全球逾50專家調查：中國對維吾爾種族滅絕 證據確鑿

2021-03-09 13:25
父子在家門口的合影。（取材自紅星新聞）

留美華生突去世 網紅父不提死因 「尊重這最後決定」

2021-03-12 12:00
盧曉琴。（視頻截圖）

女兒賭輸1.4億 父豪氣：有26間房可賣 2個億就拿回來

2021-03-14 10:30
網傳疑似許女的照片。（視頻截圖）

90後女輔警睡倒公安副局長 5年性敲詐9人得手300餘萬人民幣

2021-03-12 21:40
中國國家主席習近平9日出席13屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議併發表重要講話。（新華社）

「安全形勢不穩」習近平促備戰 第1關鍵詞「以戰領建」

2021-03-10 02:29
北京當局決定要削弱馬雲的影響力。（路透）

中祭天價罰單 逼阿里巴巴切割馬雲?

2021-03-13 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男

「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男
專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心

專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心
批評鬆綁口罩令 德州餐館被噴漆「滾回中國」

批評鬆綁口罩令 德州餐館被噴漆「滾回中國」
韓裔博主曼哈頓被白女大罵「x子，滾回共產主義中國」

韓裔博主曼哈頓被白女大罵「x子，滾回共產主義中國」
拜登醞釀增稅 規模30年來最大 鎖定年收入超40萬者

拜登醞釀增稅 規模30年來最大 鎖定年收入超40萬者