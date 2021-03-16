反送中紀錄片入圍奧斯卡 傳中國下令取消直播頒獎典禮

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據報導，因為一支香港「反送中」紀錄片以及華裔女導演 趙婷的作品「無依之地」（Nomadland）入圍奧斯卡 金像獎，中共中宣部已經要求媒體屆時避開敏感言論，並下令官媒央視取消實況轉播奧斯卡頒獎典禮。

第93屆奧斯卡金像獎入圍名單15日揭曉，由挪威導演哈默（Anders Hammer）執導的反送中運動紀錄片「Do Not Split」（不割席）入選奧斯卡最佳紀錄短片。立場新聞報導，該片記錄了抗爭者的決心與犧牲，政府的反擊以及港區國安法通過的過程。

美國華裔導演趙婷則憑藉「無依之地」入圍最佳導演、最佳影片等6大獎項。但這位北京出生、後來移民的女導演近期爆紅後，卻被中國 網友挖出她曾批評「中國是個充斥謊言的國家」，並稱「我的國家是美國」；該片定檔海報日前突遭撤下，未來能否在中國上映仍在未定之天。

此外，香港導演曾國祥的作品「少年的你」，也代表香港入圍奧斯卡最佳國際影片獎。但中國「五毛」網友近期挖出曾國祥2014年與前女友曾到過香港「雨傘運動」抗爭現場，直指他是「港獨導演」。

自由亞洲電台今天報導引述多名中國官媒工作人員透露，各大媒體已收到中共宣傳部指令，由於「不割席」以及趙婷均入圍，為避免發生政治問題，堅持政治絕對正確，中宣部要求官媒低調報導本屆奧斯卡頒獎典禮與及相關內容，要求媒體選擇報導不敏感的獎項情況，中國中央電視台取消實況轉播本屆奧斯卡頒獎典禮。

報導指出，北京當局處理類似問題早已「駕輕就熟」，以往的電影頒獎曾因提及西藏、台灣、香港問題等得罪中國政府。而電影頒獎典禮中嘉賓的言論常被中國政府視為挑釁，如2018年台灣金馬獎的發言風波，導致中國至今抵制封殺金馬獎。

在奧斯卡頒獎典禮上，經常有頒獎嘉賓及得獎者借此舞台表達個人政治觀點，如種族問題、人權宣言、反戰言論、女權主義等，也包括涉及中國的言論。

在1993年奧斯卡頒獎典禮上，美國影星李察吉爾（Richard Gere）抨擊中國政府使用武力統治西藏，侵犯西藏人權。當年上海衛視實況轉播時，立即切斷訊號。其後，央視經常會採用錄播方式播出海外各類頒獎典禮。

受疫情影響，第93屆奧斯卡頒獎典禮延後至4月25日舉行。