我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AZ疫苗疑釀血栓事件 德國加入歐洲國家停打AZ疫苗行列

白思豪：紐約上門接種服務全市開放

中國官員在港舉行3日座談 指人大決定是選舉改制的基礎

記者羅印冲／即時報導
中國港澳辦副主任張曉明強調，要在人大的決定基礎上討論細化和完善選舉制度，不應天馬行空，否則就會變得不聚焦。（香港電台）
中國港澳辦副主任張曉明強調，要在人大的決定基礎上討論細化和完善選舉制度，不應天馬行空，否則就會變得不聚焦。（香港電台）

中國港澳辦常務副主任張曉明等北京官員赴香港出席座談會，聽取香港各界人士對有關完善特區選舉制度的意見。張曉明表示，中國全國人大就完善特區選舉制度的重大決定，在一國兩制實踐和推進過程中有重要標誌性意義，其歷史意義將隨時間推移加深大家認識。

據香港電台報導，張曉明說，中國中央領導的相關重要論述和指示，既是處理完善選舉制度要遵循的原則，亦是社會理性討論問題時的重要指引。他強調，人大的3.11決定已經明確了內容，就是將來完善選舉制度必須堅持的基礎，要在此基礎上討論細化和完善選舉制度，不應天馬行空，否則就會變得不聚焦。

張曉明提到，中國全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍2月出席港澳研究會座談會時，提出在完善特區選舉制度時要把握好的三對關係，包括完善選舉制度充分尊重公民民主權利的同時又切實維護主權發展利益；既尊重和維護北京全面管治權，又尊重和維護特區高度自治權；既保證各類選舉公正公平公開，又有效阻止反中亂港分子、國際反中勢力政治代理人進入政權機關；張曉明認為，三對關係的論述對下一步完善選舉制度有非常直接指導意義。

他又說，北京特別強調在完善選舉制度的過程中要廣泛聽取香港各界人士意見，早前中國全國人大作出決定的過程中，港澳辦牽頭與中國中央有關部門成立小組，做了大量研究，邀請了中國和香港法律、政治學和各地研究選舉制度的專家商議，亦透過多種方式充分聽取特區政府、行政長官及相關官員以及眾多社會各界人士意見，包括夏寶龍在深圳一連兩日出席四場座談會。

張曉明說，這些都顯示北京有關部門是有誠心、有行動，聽取香港社會各方面的意見。

張曉明表示，北京對完善特區選舉制度的工作高度重視，而今次的座談會將一連三日舉辦，共60多場，共約談超過1000人。

座談會今早在會展舉行，共分三個會場，其中一個會場由張曉明主持會議，其他出席官員包括港澳辦副主任黃柳權、中聯辦副主任仇鴻等。

中國 香港 北京

上一則

華爾街日報：北京要求阿里巴巴出售媒體業務

延伸閱讀

辯護「愛國者治港」 崔天凱：美也嚴格要求公務員效忠

辯護「愛國者治港」 崔天凱：美也嚴格要求公務員效忠
改選制 港府拚5月完成修法 北京官員香江「聽意見」

改選制 港府拚5月完成修法 北京官員香江「聽意見」
說明修改香港選制 北京官員將辦座談會

說明修改香港選制 北京官員將辦座談會
確保管治權在「愛國愛港者」手中…人大開議 將審香港選制修改

確保管治權在「愛國愛港者」手中…人大開議 將審香港選制修改

熱門新聞

圖為今年1月解放軍在新疆演習。(美聯社)

全球逾50專家調查：中國對維吾爾種族滅絕 證據確鑿

2021-03-09 13:25
父子在家門口的合影。（取材自紅星新聞）

留美華生突去世 網紅父不提死因 「尊重這最後決定」

2021-03-12 12:00
盧曉琴。（視頻截圖）

女兒賭輸1.4億 父豪氣：有26間房可賣 2個億就拿回來

2021-03-14 10:30
網傳疑似許女的照片。（視頻截圖）

90後女輔警睡倒公安副局長 5年性敲詐9人得手300餘萬人民幣

2021-03-12 21:40
中國國家主席習近平9日出席13屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議併發表重要講話。（新華社）

「安全形勢不穩」習近平促備戰 第1關鍵詞「以戰領建」

2021-03-10 02:29
北京當局決定要削弱馬雲的影響力。（路透）

中祭天價罰單 逼阿里巴巴切割馬雲?

2021-03-13 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化

不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化
紓困支票待處理？富國、大通銀行17日才能動用被怨太久

紓困支票待處理？富國、大通銀行17日才能動用被怨太久
疫期亞裔家人遭種族歧視 馬州州長無法接受

疫期亞裔家人遭種族歧視 馬州州長無法接受
「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男

「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男
紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」

紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」