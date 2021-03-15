中國官員在港舉行3日座談 指人大決定是選舉改制的基礎

中國港澳辦副主任張曉明強調，要在人大的決定基礎上討論細化和完善選舉制度，不應天馬行空，否則就會變得不聚焦。（香港電台）

中國 港澳辦常務副主任張曉明等北京 官員赴香港 出席座談會，聽取香港各界人士對有關完善特區選舉制度的意見。張曉明表示，中國全國人大就完善特區選舉制度的重大決定，在一國兩制實踐和推進過程中有重要標誌性意義，其歷史意義將隨時間推移加深大家認識。

據香港電台報導，張曉明說，中國中央領導的相關重要論述和指示，既是處理完善選舉制度要遵循的原則，亦是社會理性討論問題時的重要指引。他強調，人大的3.11決定已經明確了內容，就是將來完善選舉制度必須堅持的基礎，要在此基礎上討論細化和完善選舉制度，不應天馬行空，否則就會變得不聚焦。

張曉明提到，中國全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍2月出席港澳研究會座談會時，提出在完善特區選舉制度時要把握好的三對關係，包括完善選舉制度充分尊重公民民主權利的同時又切實維護主權發展利益；既尊重和維護北京全面管治權，又尊重和維護特區高度自治權；既保證各類選舉公正公平公開，又有效阻止反中亂港分子、國際反中勢力政治代理人進入政權機關；張曉明認為，三對關係的論述對下一步完善選舉制度有非常直接指導意義。

他又說，北京特別強調在完善選舉制度的過程中要廣泛聽取香港各界人士意見，早前中國全國人大作出決定的過程中，港澳辦牽頭與中國中央有關部門成立小組，做了大量研究，邀請了中國和香港法律、政治學和各地研究選舉制度的專家商議，亦透過多種方式充分聽取特區政府、行政長官及相關官員以及眾多社會各界人士意見，包括夏寶龍在深圳一連兩日出席四場座談會。

張曉明說，這些都顯示北京有關部門是有誠心、有行動，聽取香港社會各方面的意見。

張曉明表示，北京對完善特區選舉制度的工作高度重視，而今次的座談會將一連三日舉辦，共60多場，共約談超過1000人。

座談會今早在會展舉行，共分三個會場，其中一個會場由張曉明主持會議，其他出席官員包括港澳辦副主任黃柳權、中聯辦副主任仇鴻等。