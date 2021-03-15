我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AZ疫苗疑釀血栓事件 德國加入歐洲國家停打AZ疫苗行列

白思豪：紐約上門接種服務全市開放

華爾街日報：北京要求阿里巴巴出售媒體業務

中央社上海15日電
圖為阿里巴巴北京總部。（中新社）
圖為阿里巴巴北京總部。（中新社）

華爾街日報引述知情人士說，中國官方日益關注科技巨頭對輿論的影響，並要求阿里巴巴集團出售旗下的媒體業務。阿里巴巴擁有香港南華早報，和多家中國媒體及社交平台的股份。

中國富商馬雲創辦的阿里巴巴集團，正處於中國政府反壟斷的風頭上。報導引述知情人士表示，官方自今年初審查阿里巴巴旗下的媒體清單，並對它的媒體版圖擴張感到震驚。官方要求阿里巴巴提出計畫，大幅縮減它的媒體資產。

知情人士稱，阿里巴巴巨大的媒體影響力，被視為中國共產黨及其宣傳系統的巨大挑戰。

報導也整理了阿里巴巴投資媒體的清單，包括：100%全資擁有的香港英文媒體「南華早報」（SCMP）、中國媒體「第一財經集團」近37%股份，以及社交平台「新浪微博」近30%股份，影音平台「Bilibili」6.7%股份。

屬阿里巴巴的螞蟻集團則擁有科技媒體「36氪」16.2%股份。阿里巴巴還擁有國營湖南衛視旗下芒果超媒的5%股份，以及中國最大的廣告網路「分眾傳媒」5.3%股份。

報導指，目前尚不知阿里巴巴是否需要賣掉全部的媒體資產。知情人士說，阿里巴巴提出的所有計畫，都需經中國高層領導的批准。

報導表示，阿里巴巴拒絕就此事作出評論。在一篇聲明內，阿里巴巴指自己是媒體資產的被動投資者。

聲明宣稱，阿里巴巴對這些媒體公司的投資，是為其業務升級提供技術支持，並和阿里巴巴的核心業務實現商業協同效應。阿里巴巴強調，集團不干預這些媒體的日常工作及編輯決定。

報導認為，放棄媒體版圖對阿里巴巴而言不見得是壞事。在放棄一些非核心業務後，阿里巴巴或許可處在「較安全的位置」，並從監管的衝擊中重生。由於官方緊抓媒體，此舉可能還能讓阿里巴巴在未來避開政治地雷區。

中國 投資 香港

上一則

北京吃土：京師錯愕的10年最強沙塵暴之亂

下一則

中國官員在港舉行3日座談 指人大決定是選舉改制的基礎

延伸閱讀

北京吃土：京師錯愕的10年最強沙塵暴之亂

北京吃土：京師錯愕的10年最強沙塵暴之亂
北京遇嚴重沙塵暴 能見度不到1公里

北京遇嚴重沙塵暴 能見度不到1公里
未外逃未軟禁未出局 英媒：馬雲安靜不少 仍直通高層

未外逃未軟禁未出局 英媒：馬雲安靜不少 仍直通高層
北京遇今年以來最嚴重沙塵暴 早晨猶如黃昏

北京遇今年以來最嚴重沙塵暴 早晨猶如黃昏

熱門新聞

圖為今年1月解放軍在新疆演習。(美聯社)

全球逾50專家調查：中國對維吾爾種族滅絕 證據確鑿

2021-03-09 13:25
父子在家門口的合影。（取材自紅星新聞）

留美華生突去世 網紅父不提死因 「尊重這最後決定」

2021-03-12 12:00
盧曉琴。（視頻截圖）

女兒賭輸1.4億 父豪氣：有26間房可賣 2個億就拿回來

2021-03-14 10:30
網傳疑似許女的照片。（視頻截圖）

90後女輔警睡倒公安副局長 5年性敲詐9人得手300餘萬人民幣

2021-03-12 21:40
中國國家主席習近平9日出席13屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議併發表重要講話。（新華社）

「安全形勢不穩」習近平促備戰 第1關鍵詞「以戰領建」

2021-03-10 02:29
北京當局決定要削弱馬雲的影響力。（路透）

中祭天價罰單 逼阿里巴巴切割馬雲?

2021-03-13 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化

不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化
紓困支票待處理？富國、大通銀行17日才能動用被怨太久

紓困支票待處理？富國、大通銀行17日才能動用被怨太久
疫期亞裔家人遭種族歧視 馬州州長無法接受

疫期亞裔家人遭種族歧視 馬州州長無法接受
「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男

「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男
紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」

紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」