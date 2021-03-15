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潘石屹之子潘瑞遭警方追捕 涉詆毀邊境陣亡共軍

記者羅印冲／即時報導
一則微博截圖顯示，名為潘瑞的加V帳號發文稱，邊境衝突中，「我軍至少一個營地被活埋」，「沒有機會被天葬了」。（微博截圖）
一則微博截圖顯示，名為潘瑞的加V帳號發文稱，邊境衝突中，「我軍至少一個營地被活埋」，「沒有機會被天葬了」。（微博截圖）

北京市海澱公安分局微博今天通報，近期，新聞媒體報導捍衛中國國土戍邊官兵的英雄事蹟後，有群衆向警方舉報，一新浪微博用戶曾於去年6月23日在他人微博評論區發表造謠「詆毀英雄烈士」的言論，造成惡劣社會影響。經警方調查核實，該微博用戶潘某（男，30歲）於去年2月2日離京出境後，一直在境外。目前，海澱公安分局已依法對潘某刑事拘留，並對其開展追逃。在此，警方敦促其盡快回中國接受調查處理。

星島網引述遼寧共青團官方微博指出，被追逃的男子，「疑似地産商潘石屹之子潘瑞」。一則微博截圖顯示，名為潘瑞的加V帳號發文稱，邊境衝突中，「我軍至少一個營地被活埋」，「沒有機會被天葬了」。截圖時間顯示爲去年6月23日。

中國左派大V司馬南早前在微博說，潘石屹的兒子潘瑞造謠詆毀戍邊戰士，卻安然無恙，很多人說「不處理不足以平民憤，不處理不足以正國法」，潘瑞的話是給英雄抹黑的、詆毀的，獻出了生命流血犧牲還要遭受這樣的詆毀，客觀上更是給印軍打氣的。

北京海澱公安分局表示，對於侮辱、誹謗或者以其他方式侵害英雄烈士的名譽、榮譽，損害社會公共利益的行爲，警方將依法堅決予以打擊。

微博 公安 中國

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