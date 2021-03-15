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辯護「愛國者治港」 崔天凱：美也嚴格要求公務員效忠

記者羅印冲／即時報導
中國駐美大使崔天凱。(本報系資料照)
中國駐美大使崔天凱。(本報系資料照)

中國駐美大使崔天凱在南華早報網站發表「確保愛國者治港，穩固一國兩制」署名文章稱，為「愛國者治港」辯護，並稱美國對一般公民的政治效忠就有明確要求，對公職人員的政治效忠更是有嚴格要求。

據中國駐美大使館發布，崔天凱在文中表示，首先也是最基本的，香港特區是中國的一個地方行政區域，其政治體制包括選舉制度的決定權在北京。作為中國最高權力機關，人大從憲制層面完善香港選舉制度，完全符合中國憲法和香港基本法，正當性、權威性無可爭議。

針對「愛國者治港」，崔天凱稱，對管治者的愛國立場和政治資格做出嚴格要求是世界通行做法，美國對一般公民的政治效忠就有明確要求，對公職人員的政治效忠更是有嚴格要求。「香港是中國的特區，中方把香港的管治權交到愛國者手裡，有何問題？」

他表示，正是因為香港選舉制度機制存在明顯缺陷，愛國者治港得不到全面落實，才給了一些人可乘之機。近幾年來特別是2019年修例風波以來，一些勢力通過各類選舉進入特區治理架構，利用這些平台或公職身分進行反中亂港活動，甚至預謀通過選舉掌控立法會主導權、奪取香港管治權。「如果這發生在美國，大家會做何反應呢？」

崔天凱說，中方此次完善香港選舉制度，就是要從制度機制上消除隱患和風險。這也是繼制定香港維護國家安全法之後，北京再次承擔憲制責任，彌補香港制度漏洞。

他還說，有人很擔心香港民主會受到損害，這完全是多慮。要知道香港在殖民統治150多年間沒有任何民主可言，回歸後才真正開啟了民主發展進程，香港居民開始享有前所未有的民主權利。此次完善香港選舉制度，將會形成一套符合香港實際情況、體現社會整體利益的新的民主選舉制度。

崔天凱稱，在愛國者界定上，絕不是要搞清一色，愛國者的範圍過去是、現在是、將來也是廣泛的。只要愛國，即使持有不同政見，也能包容。簡言之，完善選舉制度是為了保障香港民主制度更健康、更順利地發展。倒是那些動輒鼓吹民主的人，不是將一己之民主模式強加於別人，就是打著民主旗號干涉別國內政，完全違背民主的要義。

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