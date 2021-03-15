路透：中國預計四個月內為5億人打疫苗 靠提高產能達標

中國打算在6月底前將接種率提高至40%，圖為科興生物開發的新冠疫苗。路透

路透報導，中國 打算6月底前為40%總人口接種疫苗 ，四個月內要幫逾5億人接種，加上同一時間還要加快幫助世界其他地區接種疫苗，對該國工業實力形成不小挑戰，但路透分析指出，中國可靠提高疫苗產能來達成目標。

中國迄今已批准三款國產新冠疫苗使用，但它們是否有充分利用自身產能則缺乏進一步資訊，這也讓全球終結疫情能力打上了一個大大問號。中國國藥集團、科興生物以及康希諾生物股份公司等獲批廠商，均未公開近來擴大生產規模後， 將生產多少劑的疫苗。

中國工信部官員田玉龍15日在記者會上雖指出，中國疫苗生產企業仍在擴張，隨著產能不斷釋放，產量將逐步增加，但在接受路透社記者提問時，則拒絕透露中國疫苗的生產速度與供應情形。

北卡羅來納州 立大學生物製造和培訓中心產業計畫與研究主任潘寇伯指出，更精確的生產數據可幫助人們了解接種時間是在5月或7月，這將影響人們如何計畫回歸正常生活。

中國雖在去年7月就批准疫苗的緊急使用許可，起步雖早但在接種速度上則遠遠落後以色列及英美等國。截至14日，中國僅有6500萬人左右完成疫苗接種，要在6月底達成目標的話，必須每天平均接種400萬人。

根據路透計算，中國疫苗開發商的聲明顯示，到今年底的產能可能達到36億劑，其中包括5億支單劑疫苗。這將足以為全中國民眾接種，並兌現其向海外捐贈或出口至少4.63億劑疫苗的承諾。

但倫敦國王學院可持續製造系統教授馬卡索利斯警告說，即便產能充足，原物料及藥瓶、盒子、注射器、針頭等關鍵零組件供應若中斷也將影響產能，且問題在於，這些廠商是否有足夠產能滿足國內與海外市場。