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路透：中國預計四個月內為5億人打疫苗 靠提高產能達標

編譯陳韋廷／報導
中國打算在6月底前將接種率提高至40%，圖為科興生物開發的新冠疫苗。路透
中國打算在6月底前將接種率提高至40%，圖為科興生物開發的新冠疫苗。路透

路透報導，中國打算6月底前為40%總人口接種疫苗，四個月內要幫逾5億人接種，加上同一時間還要加快幫助世界其他地區接種疫苗，對該國工業實力形成不小挑戰，但路透分析指出，中國可靠提高疫苗產能來達成目標。

中國迄今已批准三款國產新冠疫苗使用，但它們是否有充分利用自身產能則缺乏進一步資訊，這也讓全球終結疫情能力打上了一個大大問號。中國國藥集團、科興生物以及康希諾生物股份公司等獲批廠商，均未公開近來擴大生產規模後， 將生產多少劑的疫苗。

中國工信部官員田玉龍15日在記者會上雖指出，中國疫苗生產企業仍在擴張，隨著產能不斷釋放，產量將逐步增加，但在接受路透社記者提問時，則拒絕透露中國疫苗的生產速度與供應情形。

北卡羅來納州立大學生物製造和培訓中心產業計畫與研究主任潘寇伯指出，更精確的生產數據可幫助人們了解接種時間是在5月或7月，這將影響人們如何計畫回歸正常生活。

中國雖在去年7月就批准疫苗的緊急使用許可，起步雖早但在接種速度上則遠遠落後以色列及英美等國。截至14日，中國僅有6500萬人左右完成疫苗接種，要在6月底達成目標的話，必須每天平均接種400萬人。

根據路透計算，中國疫苗開發商的聲明顯示，到今年底的產能可能達到36億劑，其中包括5億支單劑疫苗。這將足以為全中國民眾接種，並兌現其向海外捐贈或出口至少4.63億劑疫苗的承諾。

但倫敦國王學院可持續製造系統教授馬卡索利斯警告說，即便產能充足，原物料及藥瓶、盒子、注射器、針頭等關鍵零組件供應若中斷也將影響產能，且問題在於，這些廠商是否有足夠產能滿足國內與海外市場。

疫苗 中國 北卡羅來納州

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