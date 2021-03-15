被拘37天 中國女權運動者李翹楚因「顛覆國家」被批捕

港媒報導，中國 法律學者許志永女友、同樣投入公民運動的李翹楚，日前已被山東省臨沂市人民檢察院批准逮捕。李翹楚在2月上旬農曆春節前被警方帶走至今37天，始終未能與家屬、律師會見。

香港 眾新聞報導，據李翹楚的友人表示，李翹楚的家屬2天前接獲委任律師通知，指她已被臨沂市人民檢察院批捕，涉嫌罪名是「煽動顛覆國家政權」。但在形式上必須開具的書面通知，李翹楚家人至今仍未收到。

根據報導，李翹楚被帶走至今已有37天，委任律師曾在農曆春前過後前往山東申請會見，但被拒絕，以至於李翹楚至今一直無法與外界接觸。

李翹楚的友人指出，由於李翹楚患有憂鬱症，需要長期服藥，且有其他疾病，健康狀況令人擔憂，也不知道警方是否提供適當照料。

李翹楚長期關注勞工 及女權議題。她被帶走前曾表示，男友許志永在山東獄中遭酷刑對待，長期以來每天只有1個饅頭可吃。

2019年12月與許志永一同參加「廈門聚會」，之後被捕的中國知名維權律師丁家喜妻子羅勝春指出，李翹楚沒有任何被定罪的理由，這是山東警方是在濫用權力，報復李翹楚爆料許志永每天只能吃1個饅頭，是「1個饅頭引起的煽動顛覆國家政權」。