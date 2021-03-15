我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣駐緬代表處要台資企業高掛國旗 防止被誤認中資

為訪美做準備 日相菅義偉預計16日首次接種新冠疫苗

被拘37天 中國女權運動者李翹楚因「顛覆國家」被批捕

中央社台北15日電

港媒報導，中國法律學者許志永女友、同樣投入公民運動的李翹楚，日前已被山東省臨沂市人民檢察院批准逮捕。李翹楚在2月上旬農曆春節前被警方帶走至今37天，始終未能與家屬、律師會見。

香港眾新聞報導，據李翹楚的友人表示，李翹楚的家屬2天前接獲委任律師通知，指她已被臨沂市人民檢察院批捕，涉嫌罪名是「煽動顛覆國家政權」。但在形式上必須開具的書面通知，李翹楚家人至今仍未收到。

根據報導，李翹楚被帶走至今已有37天，委任律師曾在農曆春前過後前往山東申請會見，但被拒絕，以至於李翹楚至今一直無法與外界接觸。

李翹楚的友人指出，由於李翹楚患有憂鬱症，需要長期服藥，且有其他疾病，健康狀況令人擔憂，也不知道警方是否提供適當照料。

李翹楚長期關注勞工及女權議題。她被帶走前曾表示，男友許志永在山東獄中遭酷刑對待，長期以來每天只有1個饅頭可吃。

2019年12月與許志永一同參加「廈門聚會」，之後被捕的中國知名維權律師丁家喜妻子羅勝春指出，李翹楚沒有任何被定罪的理由，這是山東警方是在濫用權力，報復李翹楚爆料許志永每天只能吃1個饅頭，是「1個饅頭引起的煽動顛覆國家政權」。

中國 香港 勞工

上一則

中國北方黃沙漫天 蒙古國爆發特大沙塵暴

延伸閱讀

山東男患血癌 意外得知有3爸 3人齊賣棗救子

山東男患血癌 意外得知有3爸 3人齊賣棗救子
全球最高！101米消防車山東執勤 上升到30樓只花9分鐘

全球最高！101米消防車山東執勤 上升到30樓只花9分鐘
人體梁柱？山東醫院「最硬核大爺」用頭倒立爆紅

人體梁柱？山東醫院「最硬核大爺」用頭倒立爆紅
疫情下 中國百萬家小店倒閉 江蘇、廣東、山東最慘

疫情下 中國百萬家小店倒閉 江蘇、廣東、山東最慘

熱門新聞

圖為今年1月解放軍在新疆演習。(美聯社)

全球逾50專家調查：中國對維吾爾種族滅絕 證據確鑿

2021-03-09 13:25
父子在家門口的合影。（取材自紅星新聞）

留美華生突去世 網紅父不提死因 「尊重這最後決定」

2021-03-12 12:00
網傳疑似許女的照片。（視頻截圖）

90後女輔警睡倒公安副局長 5年性敲詐9人得手300餘萬人民幣

2021-03-12 21:40
中國國家主席習近平9日出席13屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議併發表重要講話。（新華社）

「安全形勢不穩」習近平促備戰 第1關鍵詞「以戰領建」

2021-03-10 02:29
盧曉琴。（視頻截圖）

女兒賭輸1.4億 父豪氣：有26間房可賣 2個億就拿回來

2021-03-14 10:30
北京當局決定要削弱馬雲的影響力。（路透）

中祭天價罰單 逼阿里巴巴切割馬雲?

2021-03-13 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情

被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情
不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化

不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化
南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到

南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到
紓困支票待處理？富國、大通銀行17日才能動用被怨太久

紓困支票待處理？富國、大通銀行17日才能動用被怨太久
女兒賭輸1.4億 父豪氣：有26間房可賣 2個億就拿回來

女兒賭輸1.4億 父豪氣：有26間房可賣 2個億就拿回來