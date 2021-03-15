我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣駐緬代表處要台資企業高掛國旗 防止被誤認中資

為訪美做準備 日相菅義偉預計16日首次接種新冠疫苗

中國北方黃沙漫天 蒙古國爆發特大沙塵暴

記者林則宏／即時報導
沙塵爆15日侵襲北京，整個城市天空昏黃一片。（取自中國天氣網）
沙塵爆15日侵襲北京，整個城市天空昏黃一片。（取自中國天氣網）

中國央視新聞報導，當地時間15日上午，蒙古國國家緊急情況總局發布消息稱，蒙古國大部分省份13日晚間起就遭遇特大沙塵暴襲擊，目前已導致6人死亡81名牧民失蹤。

中國中央氣象台15日6時也發布沙塵暴黃色預警，預計3月15日8時至16日8時，中國北方12省區市將出現沙塵天氣。從衛星觀測估算，這次來襲的沙塵面積達46.6萬平方公里，這也是中國北方近10年最強的沙塵暴。

蒙古國國家緊急情況總局指出，從13日晚至15日上午9時，在蒙古國全國範圍內共收到9省548名牧民在沙塵暴中失蹤的報告，其中467人已被尋獲，中戈壁省傳出有5名牧民和後杭愛省有1名5歲孩童不幸死亡。目前緊急情況部門正在組織人員，繼續尋找其餘81名失蹤牧民。

據蒙古國當地媒體報導，由於這波沙塵暴最高風速達到每秒24至28公尺，導致蒙古國西部部分地區13日和14日因電塔倒塌出現大範圍停電。

中國中央氣象台表示，這次沙塵區主要將出現在內蒙古大部分地區、河北北部、山西北部、陜西北部、北京市、天津市、遼寧西部、吉林西部、黑龍江西部等地。受沙塵天氣影響，上述地區空氣品質、能見度將下降，並對交通造成一定的影響。

北京市氣象台今天上午7時25分也已發布沙塵暴黃色預警信號，預計14日至15日中午，北京大部分地區能見度都不到1000公尺。

內蒙古包頭市教育局15日上午則發布臨時放假緊急通知，全市幼兒園、小學、初中15日放假一天，高中學校15日上午先放假半天，下午將視情況再做決定。

沙塵暴來襲不僅導致北京空氣品質急降，交通也大受影響。（取自中國天氣網）
沙塵暴來襲不僅導致北京空氣品質急降，交通也大受影響。（取自中國天氣網）

沙塵暴 中國 北京

上一則

傳出確診後 美駐港領館全體人員須強制檢疫

下一則

被拘37天 中國女權運動者李翹楚因「顛覆國家」被批捕

延伸閱讀

南加低溫雨雪報到 聖谷下探39度

南加低溫雨雪報到 聖谷下探39度
北京遇今年以來最嚴重沙塵暴 早晨猶如黃昏

北京遇今年以來最嚴重沙塵暴 早晨猶如黃昏
南加15日迎新一波風雨 山間將降雪

南加15日迎新一波風雨 山間將降雪
密西根弗林特水污染案6.4億和解 律師索32%費用

密西根弗林特水污染案6.4億和解 律師索32%費用

熱門新聞

圖為今年1月解放軍在新疆演習。(美聯社)

全球逾50專家調查：中國對維吾爾種族滅絕 證據確鑿

2021-03-09 13:25
父子在家門口的合影。（取材自紅星新聞）

留美華生突去世 網紅父不提死因 「尊重這最後決定」

2021-03-12 12:00
網傳疑似許女的照片。（視頻截圖）

90後女輔警睡倒公安副局長 5年性敲詐9人得手300餘萬人民幣

2021-03-12 21:40
中國國家主席習近平9日出席13屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議併發表重要講話。（新華社）

「安全形勢不穩」習近平促備戰 第1關鍵詞「以戰領建」

2021-03-10 02:29
盧曉琴。（視頻截圖）

女兒賭輸1.4億 父豪氣：有26間房可賣 2個億就拿回來

2021-03-14 10:30
北京當局決定要削弱馬雲的影響力。（路透）

中祭天價罰單 逼阿里巴巴切割馬雲?

2021-03-13 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情

被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情
不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化

不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化
南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到

南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到
紓困支票待處理？富國、大通銀行17日才能動用被怨太久

紓困支票待處理？富國、大通銀行17日才能動用被怨太久
女兒賭輸1.4億 父豪氣：有26間房可賣 2個億就拿回來

女兒賭輸1.4億 父豪氣：有26間房可賣 2個億就拿回來