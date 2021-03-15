中國北方黃沙漫天 蒙古國爆發特大沙塵暴

沙塵爆15日侵襲北京，整個城市天空昏黃一片。（取自中國天氣網）

據中國 央視新聞報導，當地時間15日上午，蒙古國國家緊急情況總局發布消息稱，蒙古國大部分省份13日晚間起就遭遇特大沙塵暴 襲擊，目前已導致6人死亡81名牧民失蹤。

中國中央氣象台15日6時也發布沙塵暴黃色預警，預計3月15日8時至16日8時，中國北方12省區市將出現沙塵天氣。從衛星觀測估算，這次來襲的沙塵面積達46.6萬平方公里，這也是中國北方近10年最強的沙塵暴。

蒙古國國家緊急情況總局指出，從13日晚至15日上午9時，在蒙古國全國範圍內共收到9省548名牧民在沙塵暴中失蹤的報告，其中467人已被尋獲，中戈壁省傳出有5名牧民和後杭愛省有1名5歲孩童不幸死亡。目前緊急情況部門正在組織人員，繼續尋找其餘81名失蹤牧民。

據蒙古國當地媒體報導，由於這波沙塵暴最高風速達到每秒24至28公尺，導致蒙古國西部部分地區13日和14日因電塔倒塌出現大範圍停電。

中國中央氣象台表示，這次沙塵區主要將出現在內蒙古大部分地區、河北北部、山西北部、陜西北部、北京 市、天津市、遼寧西部、吉林西部、黑龍江西部等地。受沙塵天氣影響，上述地區空氣品質、能見度將下降，並對交通造成一定的影響。

北京市氣象台今天上午7時25分也已發布沙塵暴黃色預警信號，預計14日至15日中午，北京大部分地區能見度都不到1000公尺。

內蒙古包頭市教育局15日上午則發布臨時放假緊急通知，全市幼兒園、小學、初中15日放假一天，高中學校15日上午先放假半天，下午將視情況再做決定。