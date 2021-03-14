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福建開大門 讓台資變中資 已有2家轉變身分

記者戴瑞芬／即時報導
廈門自貿片區市場監督管理局證實，3月有兩家台資轉變外資身分，申請中企落地。取自人民政協報
廈門自貿片區市場監督管理局證實，3月有兩家台資轉變外資身分，申請中企落地。取自人民政協報

中國福建省今年公布首批在閩台胞台企同等待遇清單，開放台資可以申請註冊為中國企業。廈門自貿片區市場監督管理局證實，3月有兩家台資轉變外資身分，申請中企落地。

台商以往到中國投資辦企，必須要從台灣或其他第三地投入資金，面臨經濟部投審會審查；到中國後，台資視同外資，受外資准入負面清單約束，部分行業對台資企業有限制。

人民政協報報導，廈門市台商協會會長吳家瑩指出，「如果現在台企在自貿區內按照內資註冊，實際上就是放寬了台企在外資准入負面清單的限制。」

福建省今年1月公布首批在閩台胞台企同等待遇清單，開放在自貿區內的台資企業可申請註冊為中國企業，無論是市場准入前還是准入後，台企都與中國企業享受同等待遇。

報導指出，廈門自貿片區市場監督管理局更主動為台商準備申報，促使台資企業註冊為中國企業。

廈門自貿片區市場監督管理局副局長李春暉說，「我們抓住這一機遇，利用自貿片區大嶝對台小額商品交易市場和兩岸三創基地平台的優勢，與自貿區管委會密切配合，對有意向的台胞進行政策宣傳和申請輔導，很快就有兩名台胞率先註冊。」

廈門自貿區市場監管局指定專人全程為台商服務，並表示，下一步還將設置台胞投資專窗。

中國 投資 台灣

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