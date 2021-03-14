我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緬甸示威台資工廠遭火燒 仰光萊達雅區進入戒嚴

美防長首次出訪海外 稱將建立對中「可靠威嚇力」

香港健身中心爆群聚感染 醫：是超級傳播

記者林汪靜／即時報導
香港一家健身中心最近新冠肺炎確診病例急增，香港政府專家顧問梁卓偉13日表示，這個健身中心屬於超級傳播群組。（圖／央視新聞）
香港一家健身中心最近新冠肺炎確診病例急增，香港政府專家顧問梁卓偉13日表示，這個健身中心屬於超級傳播群組。（圖／央視新聞）

香港近日疫情再度升溫，13日新增47例新冠肺炎確診，其中有35例是香港西營盤一家健身中心。香港政府專家顧問、香港大學醫學院院長梁卓偉13日表示，這個健身中心屬於超級傳播群組，觸及層面廣，牽連數十棟住宅及公司，感染源不明，目前還不清楚涉及多少家健身中心。

香港星島日報報導，香港13日新增確診個案中，當中4例為境外移入個案，其餘43例為本土案例。

其中，健身中心最近新冠肺炎確診病例急增，35個案例中包括25名顧客及10名密切接觸者，由檢疫中心送院或在被防護中心找到時已有病徵，這家健身中心至今已有99人確診，包括7名員工、75名顧客，以及17名密切接觸者。

央視新聞報導，梁卓偉13日表示，這個健身中心屬於超級傳播群組，觸及層面廣，牽連數十棟住宅及公司，感染源不明，目前尚不清楚涉及多少家健身中心，且該區大樓污水的新冠病毒檢測陽性樣本反映出，還有更多住宅有潛在的確診病例。

梁卓偉呼籲，所有收到強制檢測令及與確診病例相關的人士，應在2天內進行新冠病毒核酸檢測，否則，此次感染事件很可能成為香港新一波疫情高峰的起點。

同時，梁卓偉指出，疫苗的保護效果高於佩戴口罩，建議香港民眾盡快接種新冠疫苗。

香港 健身 檢測

上一則

兩會霧茫茫...13省市困霧霾 抓到唐山鋼廠偷排廢

下一則

福建開大門 讓台資變中資 已有2家轉變身分

延伸閱讀

說明修改香港選制 北京官員將辦座談會

說明修改香港選制 北京官員將辦座談會
G7批中國窒息香港 環時：難再有八國聯軍的威風

G7批中國窒息香港 環時：難再有八國聯軍的威風
疫苗外交大戰 中國出手加碼 「打中製疫苗 赴中更便利」

疫苗外交大戰 中國出手加碼 「打中製疫苗 赴中更便利」
中國修香港選制 英：北京不再遵守聯合聲明

中國修香港選制 英：北京不再遵守聯合聲明

熱門新聞

圖為今年1月解放軍在新疆演習。(美聯社)

全球逾50專家調查：中國對維吾爾種族滅絕 證據確鑿

2021-03-09 13:25
父子在家門口的合影。（取材自紅星新聞）

留美華生突去世 網紅父不提死因 「尊重這最後決定」

2021-03-12 12:00
中國國家主席習近平9日出席13屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議併發表重要講話。（新華社）

「安全形勢不穩」習近平促備戰 第1關鍵詞「以戰領建」

2021-03-10 02:29
網傳疑似許女的照片。（視頻截圖）

90後女輔警睡倒公安副局長 5年性敲詐9人得手300餘萬人民幣

2021-03-12 21:40
北京當局決定要削弱馬雲的影響力。（路透）

中祭天價罰單 逼阿里巴巴切割馬雲?

2021-03-13 02:29
全國兩會正在北京召開，國家主席習近平(右)的茶杯近日成關注焦點。(路透)

兩會鏡頭╱習近平獨享2個茶杯…外界竟如此揣測

2021-03-08 20:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警

非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警
1400元周末陸續入帳 使用Get My Payment可查

1400元周末陸續入帳 使用Get My Payment可查
拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄

拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄
發放紓困金等於「飲鴆止渴」？ 徐永泰博士分析利弊

發放紓困金等於「飲鴆止渴」？ 徐永泰博士分析利弊
拜登2轉變：把「山寨頭目」扭轉回領導者 把單邊變多邊

拜登2轉變：把「山寨頭目」扭轉回領導者 把單邊變多邊