香港健身中心爆群聚感染 醫：是超級傳播

香港一家健身中心最近新冠肺炎確診病例急增，香港政府專家顧問梁卓偉13日表示，這個健身中心屬於超級傳播群組。（圖／央視新聞）

香港 近日疫情再度升溫，13日新增47例新冠肺炎確診，其中有35例是香港西營盤一家健身 中心。香港政府專家顧問、香港大學醫學院院長梁卓偉13日表示，這個健身中心屬於超級傳播群組，觸及層面廣，牽連數十棟住宅及公司，感染源不明，目前還不清楚涉及多少家健身中心。

香港星島日報報導，香港13日新增確診個案中，當中4例為境外移入個案，其餘43例為本土案例。

其中，健身中心最近新冠肺炎確診病例急增，35個案例中包括25名顧客及10名密切接觸者，由檢疫中心送院或在被防護中心找到時已有病徵，這家健身中心至今已有99人確診，包括7名員工、75名顧客，以及17名密切接觸者。

央視新聞報導，梁卓偉13日表示，這個健身中心屬於超級傳播群組，觸及層面廣，牽連數十棟住宅及公司，感染源不明，目前尚不清楚涉及多少家健身中心，且該區大樓污水的新冠病毒檢測 陽性樣本反映出，還有更多住宅有潛在的確診病例。

梁卓偉呼籲，所有收到強制檢測令及與確診病例相關的人士，應在2天內進行新冠病毒核酸檢測，否則，此次感染事件很可能成為香港新一波疫情高峰的起點。

同時，梁卓偉指出，疫苗的保護效果高於佩戴口罩，建議香港民眾盡快接種新冠疫苗。