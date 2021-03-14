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廣東首次發現奈及利亞變種病毒 傳播力更強

記者賴錦宏／即時報導
廣東發現新冠肺炎奈及利亞突變株，該變種病毒傳播力更強，可能導致感染過新冠肺炎病例再次感染。（香港文匯網）
廣東發現新冠肺炎奈及利亞突變株，該變種病毒傳播力更強，可能導致感染過新冠肺炎病例再次感染。（香港文匯網）

中國廣東省疾控中心微信公眾號14日下午發布，3月12日，該中心成功從兩例境外輸入新冠肺炎個案的鼻咽拭子中首次發現B.1.525奈及利亞突變株，病毒分離工作仍在進行中。該變種病毒傳播力更強，可能導致感染過新冠肺炎病例再次感染。

據悉，截至目前，新冠病毒奈及利亞突變株已在全球26個國家發生傳播。有研究指，奈及利亞突變株讓病毒傳播力增強，容易導致抗體中和逃逸現象出現，可能導致感染過新冠肺炎病例再次感染。

這是繼1月2日在一名英國輸入新冠肺炎確診病例的咽拭子樣本中發現了B.1.1.7突變株、1月6日在一例境外輸入南非籍新冠肺炎病例的咽拭子中分離出501Y.V2南非突變株後，廣東再次發現境外輸入新冠病毒突變株。

通報稱，該兩名病例均為境外輸入的無症狀感染者，在閉環管理中被發現，分別於2月21日、2月22日報告為無症狀感染者，目前仍在醫院接受集中醫學觀察。3月5日，廣東省疾控中心收到廣州市疾控中心上送的兩名病例鼻咽拭子樣本，立即開展病毒分離和基因組測序分析工作。3月12日上午，通過對原始樣本基因測序分析，結果提示為B.1.525亞型，奈及利亞突變株。

值得一提的是，廣東省疾控中心先後發現新冠病毒英國突變株、南非突變株及奈及利亞突變株，均是對境外輸入病例樣本進行回顧性基因測序分析發現。這些病例都能被廣東省靈敏的疾病監測系統捕捉到，及時被納入閉環管理，因此，造成社區感染的風險極小。

新冠肺炎 南非 英國

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