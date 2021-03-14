馬雲行程大減 每周只飛1次 仍能直通高層

馬雲。美聯社

中國 螞蟻集團上市遭官方喊停後，母公司阿里巴巴集團創辦人張曉明的動向始終受到關注。英媒報導，從他停在杭州的專機航蹤得知，馬雲 今年來行程大減，每周只飛1次，主要是去北京 或海南。

英國金融時報報導，當中國監管機構想討論螞蟻集團的事務時，飛往北京參加談話的仍是馬雲。一名與中國監管機構關係密切的人士透露，馬雲能越過監管機構，直接向中共高層領導人訴說他的情況。而馬雲的一名朋友證實了這一說法，指馬雲仍能與「上面」接觸。

報導指出，馬雲先前一度被傳出潛逃海外或被軟禁在家。但從專機航蹤來看，這些說法都不成立。同時，這也證明身為億萬富翁的馬雲雖然「安靜了不少」，但遠遠不到出局的地步。

螞蟻集團在中國股市的首次公開發行（IPO）案被官方喊停至今，馬雲只公開露面過一次。

根據報導，由航跡追蹤業者Radarbox的數據日顯示，馬雲仍在繼續搭乘他的灣流（Gulfstream）私人專機，而其航程能輕鬆地將他載往紐約或倫敦。這架專機平時停在阿里巴巴集團總部杭州的一座私人航廈裡。

報導強調，經過確認，這架飛機以往的行程，與馬雲先前10幾次公開露面的時間、地點相吻合。而在中國或英屬開曼群島言註冊的其他私人飛機，都沒有過類似的行程。

根據資料，馬雲因螞蟻集團IPO事件深居簡出後，他原本繁忙的行程耳驟減。2020年10月之前，馬雲平均每3天就會搭專機飛行1次。但到今年1至2月，他大約每週只飛行1次，主要是前往北京及海南。而先前有外媒報導，有人曾看到馬雲在海南打高爾夫。

此外，馬雲除了仍會飛往北京，參加中國監管機構對螞蟻集團的談話外，了解阿里巴巴及監管機構的人士證實，馬雲直接參與了有關螞蟻集團未來命運的討論。

根據報導，馬雲2020年10月在上海公開批評監管機構後的第2天，他便搭專機飛往北京，且停留了4天；幾天後的11月1日晚上，馬雲再度飛往北京，不久官方就宣布約談了馬雲，並指螞蟻集團將面臨新的監管，進而導致螞蟻集團IPO案擱淺。這一趟，馬雲的專機在北京停了2週。

再下一次，馬雲是在耶誕節當天前往北京，而中國金融監管機構在他抵達前宣布公開約談螞蟻集團，就「金融監管、公平競爭和保護消費者合法權益」進行第2次討論。

報導直指，今年1月底，馬雲又飛往北京，這時螞蟻集團與監管機構敲定了重組計畫，且得到各方同意，但尚未公開宣布。

這項報導指出，相形之下，2020年10月事件發生前的飛行數據顯示，馬雲這名億萬富翁經常在中國各地不停穿梭，接受各種獎項，並與地方官員過從密切。同年8到10月，他分別去過北京、昆明、大理、重慶、長沙、福州、武漢及海口等地，不是領獎就是演講，還兼嚐當地小吃。