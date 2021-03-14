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G7批中國窒息香港 環時：難再有八國聯軍的威風

記者羅印冲／綜合報導
北京天安門。（歐新社）
北京天安門。（歐新社）

七國集團（G7）外長與歐盟高級代表周五就中國全國人大決定修改香港選制發表聯合聲明，指責這一決定意在消滅香港的異議聲音與觀點，窒息香港的政治多元化等，要求北京停止鎮壓香港民主派活動人士。中國官方外圍報刊環球時報社評回嗆，七國集團難再有八國聯軍的威風了。

社評指出，拜登政府很重視美國與盟友在對中問題上採取共同行動，以向北京展示美國盟友體系的力量。但他們已經走上湊數求聲勢的形式主義了。

文章批評，G7這個聲明又是一個廉價的政治姿態秀。他們自封了民主檢察官的角色，但他們這樣做既無國際法依據，也沒有道義依據，北京對他們的聲明嗤之以鼻，他們一點辦法都沒有。華盛頓把能夠向香港事務施壓的那些小手段基本上使盡了，他們只剩下可以打嘴炮了。這最便宜，所以他們就加倍使，拉上盟友一起使。但過度的嘴炮導致它們自我貶值，那些車軲轆話（指重複的話）就像連鎖店裡的菜單一樣了無新意。

社評提到，當年中國遭到過八國聯軍欺凌，如今七國集團可搞不出那種衝擊力和威風了。做一個這樣的對比蠻有意思，中國人會愈發覺得G7好滑稽，而參加過八國聯軍的那幾個國家大概會挺傷心的。七國集團無法用砲艦政策改造今天的中國，他們的自尊就應該建立在與中國相互尊重的基礎上。

談到香港國安法，社評反問，七國誰允許自己的國家或某個地區被政治極端勢力攪得天翻地覆，長期不得安寧？美國國會被衝擊了一次，他們的兩黨精英們就都受不了，哇哇叫了。那些公開支持製造這種動亂的人還能成為美國國會議員或擔任重要公職嗎？

社評說，北京制定香港國安法和決定修改香港選舉辦法，其中一個重要目的就是切斷美英等國向香港實施干預的途徑，拆掉他們的工具。坦率說，這些立法一部分意義就是要構建針對他們的屏障。這種情況下，七國集團還扒著牆喊叫，他們不覺得尷尬無聊嗎？

香港 中國 美國

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