特斯拉「因路面濕滑」撞護欄 中網民酸：晴天才能開？

車主蒙先生表示，多次踩煞車都無法停下車子，最後撞上護欄。（視頻截圖）

中國 海南省日前發生一起特斯拉 撞上護欄的意外，車主稱當下煞車失靈，無法制動才會發生意外。對此，特斯拉14日發表事故調查結果，稱主要原因是「路面濕滑」和「車主踩下制動踏板時幅度較輕」，導致煞車距離變長，才會來不及煞停車輛，撞上護欄。

特斯拉的聲明指出，該出示車輛的制動系統、ABS均正常運作，未發現加速踏板、制動系統和驅動單元有故障。聲明說，根據車主提供的現場照片，可以發現地上充滿砂石，且因地面積水有泥濘，所以研判事故主因是地面濕滑和車主最初踩下制動踏板時幅度較輕，導致煞車距離變長。

海南發生一起特斯拉無法煞車、撞上停車場護欄的事故。（視頻截圖）

據直播海南報導，這起事故發生在上周四，海南海口的特斯拉車主蒙先生在停車場停車時，發現煞車失靈，無法停車，最後一頭撞上護欄，車才停下。隨後，一名特斯拉的銷售人員也開來另一台特斯拉想來模擬事故過程，結果也發生煞車失靈的情況，再次撞上護欄。

特斯拉針對11日發生的事故說明。（取材自微博）

對於特斯拉的調查結論，許多中國網民並不信服，諷刺評論道：「反正特斯拉最棒最安全，本車絕無問題，有問題的當然是海南的地不好」、「特斯拉沒有問題是基本原則，出了問題就往外甩鍋」、「路面濕滑一點就出事，敢情這車只能在大晴天開？」