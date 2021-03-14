我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億570萬劑疫苗 26.6%成人接種

搶劫重罪變盜竊輕罪 金山華人怒吼：堅決反對SB82提案

特斯拉「因路面濕滑」撞護欄 中網民酸：晴天才能開？

中國新聞組／北京14日電
車主蒙先生表示，多次踩煞車都無法停下車子，最後撞上護欄。（視頻截圖）
車主蒙先生表示，多次踩煞車都無法停下車子，最後撞上護欄。（視頻截圖）

中國海南省日前發生一起特斯拉撞上護欄的意外，車主稱當下煞車失靈，無法制動才會發生意外。對此，特斯拉14日發表事故調查結果，稱主要原因是「路面濕滑」和「車主踩下制動踏板時幅度較輕」，導致煞車距離變長，才會來不及煞停車輛，撞上護欄。

特斯拉的聲明指出，該出示車輛的制動系統、ABS均正常運作，未發現加速踏板、制動系統和驅動單元有故障。聲明說，根據車主提供的現場照片，可以發現地上充滿砂石，且因地面積水有泥濘，所以研判事故主因是地面濕滑和車主最初踩下制動踏板時幅度較輕，導致煞車距離變長。

海南發生一起特斯拉無法煞車、撞上停車場護欄的事故。（視頻截圖）
海南發生一起特斯拉無法煞車、撞上停車場護欄的事故。（視頻截圖）

據直播海南報導，這起事故發生在上周四，海南海口的特斯拉車主蒙先生在停車場停車時，發現煞車失靈，無法停車，最後一頭撞上護欄，車才停下。隨後，一名特斯拉的銷售人員也開來另一台特斯拉想來模擬事故過程，結果也發生煞車失靈的情況，再次撞上護欄。

特斯拉針對11日發生的事故說明。（取材自微博）
特斯拉針對11日發生的事故說明。（取材自微博）

對於特斯拉的調查結論，許多中國網民並不信服，諷刺評論道：「反正特斯拉最棒最安全，本車絕無問題，有問題的當然是海南的地不好」、「特斯拉沒有問題是基本原則，出了問題就往外甩鍋」、「路面濕滑一點就出事，敢情這車只能在大晴天開？」

特斯拉 中國

上一則

北京疾控：曾對疫苗過敏者 禁施打新冠疫苗

下一則

窮村子 炒起「拉麵哥經濟」

延伸閱讀

那斯達克連四周表現不如道瓊 2016年來首見

那斯達克連四周表現不如道瓊 2016年來首見
機床肇禍 特斯拉佛利蒙工廠起火

機床肇禍 特斯拉佛利蒙工廠起火
財經簡訊

財經簡訊
機床肇禍 特斯拉金山佛利蒙工廠起火

機床肇禍 特斯拉金山佛利蒙工廠起火

熱門新聞

圖為今年1月解放軍在新疆演習。(美聯社)

全球逾50專家調查：中國對維吾爾種族滅絕 證據確鑿

2021-03-09 13:25
父子在家門口的合影。（取材自紅星新聞）

留美華生突去世 網紅父不提死因 「尊重這最後決定」

2021-03-12 12:00
河南老人假扮乞丐，背著掃碼牌在街上向駕駛討錢，有網友拍下他上銀行存錢的畫面，曝光他是銀行VIP。（取材自上游新聞）

擁4房、存款20萬…河南七旬老乞丐被起底 還是銀行VIP

2021-03-06 10:00
中國國家主席習近平9日出席13屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議併發表重要講話。（新華社）

「安全形勢不穩」習近平促備戰 第1關鍵詞「以戰領建」

2021-03-10 02:29
網傳疑似許女的照片。（視頻截圖）

90後女輔警睡倒公安副局長 5年性敲詐9人得手300餘萬人民幣

2021-03-12 21:40
王毅7日在兩會發表的談話透過畫面放送。(美聯社)

王毅：合作清單就在眼前 盼美解除不合理限制

2021-03-07 10:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
沒資格領1400元紓困金？ 收入高過門檻 試試這3招

沒資格領1400元紓困金？ 收入高過門檻 試試這3招
非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警

非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警
1400元周末入帳 使用Get My Payment可查看

1400元周末入帳 使用Get My Payment可查看
英名嘴槓梅根 遭客訴又走人 收視戶大降 公司股價跌

英名嘴槓梅根 遭客訴又走人 收視戶大降 公司股價跌
哈利梅根受訪後 英美人氣兩樣情

哈利梅根受訪後 英美人氣兩樣情