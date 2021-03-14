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北京疾控：曾對疫苗過敏者 禁施打新冠疫苗

記者羅印冲／綜合報導
北京疾控14日宣布，有過敏史的人不得接種新冠疫苗。（取材自澎湃新聞）
北京疾控14日宣布，有過敏史的人不得接種新冠疫苗。（取材自澎湃新聞）

北京晚報14日引述北京市疾病預防控制中心消息，指新冠疫苗說明書中的禁忌包括：既往發生過疫苗接種嚴重過敏反應（如急性過敏反應、血管神經性水腫、呼吸困難等）不得接種。因此要考慮過敏體質的嚴重程度，並按照臨床醫師的醫囑執行。

此外，有網友提出疑問，3月12日，鄭州、瀋陽相繼通報一例無症狀感染者復陽與一例新冠肺炎康復患者復陽，這類患者為何沒有在通報中體現？

據澎湃新聞報導，中國國家衛健委官網發布「新型冠狀病毒肺炎防控方案（第七版）」，對確診病例複診複檢程序進行了明確規定。新冠確診病例的發現、報告和管理均有嚴格的標準和審核程序，復陽病例還是歸類為以往的確診病例，有例行的複檢複診程序，不作為新增確診病例報告。

疾控部門工作人員解釋，每一個新增確診病例背後，都需要花費巨大的精力進行流調溯源，能不能在第一時間內找到傳染源頭並將傳播範圍限定在極小範圍內，非常關鍵。目前，復陽病例的傳染性很小，且一直在可控範圍內，應和新增確診病例區別開來。

此前，關於復陽患者的傳播性，中國工程院院士鐘南山、中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友和復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏均表示，目前來看，復陽病例的傳染性很小。

吳尊友說，復陽患者有三種可能：一是核酸檢測出現假陰性或假陽性，需要通過多部位多次採樣，可減少假陰性或假陽性發生；二是病毒又重新活躍起來。對此，目前機理還不清楚，有限的研究提示，這種病人的傳染性不強，目前還沒有觀察到造成傳播的案例；三是再次感染，這種情況下其傳染性與其他首次感染的病人相似。總體來說，出現病人在隨訪中再次出現核酸陽性的比例不高，約在5%以下。

中國 過敏 北京

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