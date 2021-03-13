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美法院裁定暫停對小米投資禁令 小米：感到欣慰

記者林汪靜／綜合報導
小米集團董事長雷軍。(路透)
小米集團董事長雷軍。(路透)

美國一聯邦法官當地時間12日就小米公司起訴美國防部一案發出初步禁制令，禁止美國國防部將小米列為所謂「與中國軍方相關企業」政策的生效或實施。小米對此表示，很欣慰看到法院正式禁止將小米認定為中國涉軍企業，「我們認為，將小米列入中國涉軍企業名單是一個武斷而隨意的決定，法官也對此表示了認同。」

彭博報導，美國哥倫比亞特區地方法院法官魯道夫·孔特雷拉斯認為，美國國防部此舉「具有任意性且反覆無常」，剝奪了該公司的正當法律權利，他還表示，隨著訴訟展開，小米很可能會贏得全面撤銷禁令，並發出初步禁制令以防止該公司遭受「無法彌補的損害」。

36氪報導，對此，小米發表媒體聲明指出，「小米很欣慰地看到，法院正式禁止將小米認定為中國涉軍企業，並停止13959號行政令對小米的限制，且法院透過禁令解除了美國投資者購買及持有小米股票的限制，取消了強制售出小米股票的要求，該禁令立即全面生效。」

小米表示，「我們想再次強調，小米是一家獨立經營管理的上市公司，股權分散、股票公開交易，我們生產的電子產品都是面向普通消費者的。我們認為，將小米列入中國涉軍企業名單是一個武斷而隨意的決定，法官也對此表示了認同，我們會繼續請求法院最終判決該政令對小米無效。」

之前1月，美國前總統川普政府以所謂「國家安全」為由將9家中國企業列入所謂「與中國軍方相關」的名單中，其中包括手機製造商小米。

小米 美國 中國

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