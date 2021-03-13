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中國最新研究 可用小型輻照滅活新冠病毒

記者戴瑞芬／綜合報導
原本依照國際標準醫用防護服採用環氧乙烷消毒滅菌要7到14天，但採用輻照技術縮短到1天。取材自中核官網截圖
原本依照國際標準醫用防護服採用環氧乙烷消毒滅菌要7到14天，但採用輻照技術縮短到1天。取材自中核官網截圖

新冠病毒一再變異，疫苗還來不及跟上，中國已經有了新的對策，中國核工業集團與中科院研究利用小型輻照滅活新冠病毒，目前已對進口冷鏈食品率先開展試驗。

中核集團今日在官網發布，從去年12月開始，歷經3個月試驗對新冠病毒開展輻照滅活實驗，取得了大量的研究資料。模擬，實驗表明較低的輻射吸收劑量就可以達到新冠病毒滅活效果，且對安全不構成影響。

中核集團表示，這是繼2020年利用核技術開展醫用防護服輻照滅菌之後，再次利用核技術研究新冠病毒輻照消毒，建立新冠病毒輻照消殺技術。目前研究成果率先應用於進口冷鏈食品新冠病毒的消殺處理。

中核集團是中國第一、世界第三大的鈷源供應商，輻射滅活新冠病毒試驗研究，是由中核集團旗下中國同輻負責設計和提供專用輻照設備，中科院微生物所負責病毒輻照檢測，實驗方案由中國在國家原子能機構通過審批執行。

中核集團官網並透露，中國的醫用防護服生產也有利用輻照滅菌技術助力。原本依照國際標準醫用防護服採用環氧乙烷消毒滅菌要7到14天，但疫情發生以來，醫用防護服需求緊張，規範成為防護服供應的「卡脖子」環節。因此，中核集團採用輻照技術解決防護服滅菌時間長的問題。

輻照技術除了醫用防護服，也對醫用口罩、乳膠手套的生產進行輻照滅菌。

原本依照國際標準醫用防護服採用環氧乙烷消毒滅菌要7到14天，但採用輻照技術縮短到...
原本依照國際標準醫用防護服採用環氧乙烷消毒滅菌要7到14天，但採用輻照技術縮短到1天。取材自中核官網截圖

中國 檢測 疫情

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