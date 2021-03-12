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歐盟香港年度報告 國安法對人民自由產生寒蟬效應

中央社布魯塞爾12日專電
歐盟香港年度報告顯示，港區國安法對人民自由產生寒蟬效應。圖為北京天安門前。(美聯社)
歐盟香港年度報告顯示，港區國安法對人民自由產生寒蟬效應。圖為北京天安門前。(美聯社)

歐洲歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾繼譴責北京更改香港選制後，今天另在年度報告上說過去一年香港出現令人震驚政治惡化，「港區國安法」對人民行使權利及自由產生寒蟬效應。

中國全國人民代表大會近日壓倒性通過修改香港選舉制度，強推「愛國者治港」，引發國際高度關切。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）3 月11日聲明指中方此舉違反中國的國際承諾和「香港特別行政區基本法」，歐盟呼籲停止迫害推廣民主價值觀者。

而今天歐盟公布香港2020政治和經濟發展年度報告，波瑞爾在文中表示，2020年目睹香港令人震驚的政治惡化。北京實施的「港區國安法」被用來鎮壓人民民主力量、扼殺異議和多元化。

波瑞爾在報告中指出，過去的一年中，香港的高度自治、民主原則以及中國曾承諾在2047年前維持基本自由遭到嚴重侵蝕，這令人質疑中國是否願意依「一國兩制」原則和「香港基本法」履行對香港人民的國際義務和承諾。

報告提到，「港區國安法」對香港人民行使其權利和自由產生寒蟬效應，並且一直是鎮壓反對派的核心內容，藉此逮捕許多民主運動人士，另媒體及學術界等自我審查的趨勢正在加速。

歐盟質疑制定這種具有境外效力的國家安全法律，恐影響歐盟公民、歐洲企業利益。

除了歐盟之外，歐洲議會近年也多次為香港發聲，今年1月通過決議案，敦促歐盟國家根據歐盟人權全球制裁制度，考慮對侵害人權的香港與中國人士，包括香港特別行政區行政長官林鄭月娥實行針對性的制裁。

此外，歐洲議會在決議案中也表示，遺憾歐盟與中國去年12月底完成「中歐全面投資協定」談判的政治結論，認為這項決定並未反映出議會要求利用投資談判作為維持香港高度自治的槓桿工具。

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