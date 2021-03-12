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打房來真的！中國多地嚴查貸款資金違規流入房市

記者林則宏／即時報導
上海有民眾因被銀行查出違規將貸款資金用於購房，被要求必須在3月31日前歸還全部貸款本息。（取自《21世紀經濟報導）
上海有民眾因被銀行查出違規將貸款資金用於購房，被要求必須在3月31日前歸還全部貸款本息。（取自《21世紀經濟報導）

中國國務院總理李克強今年政府工作報告第三度提及「房住不炒」後，上海、北京、廣州、深圳等地已傳出，金融機構開始嚴查信貸資金違規流入房市的情況，一旦查出將「消費貸」、「經營貸」用於購房就會被抽貸，新打房措施震懾不少炒房者。

李克強在今年政府工作報告中提出，要保障好群眾住房需求。堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，穩地價、穩房價、穩預期。報告還提出，要解決好大城市住房突出問題。

《21世紀經濟報導》等媒體指出，上海就有人今年1月5日獲得一筆人民幣500萬元貸款，近日卻遭銀行要求必須在3月31日前歸還全部貸款本息。據稱，原因就是這名客戶「未按約履行借款合同『第四條貸款用途』的相關約定」。

《新京報》指出，除上海外，在政策監管壓力下，在北京、廣州等地，一旦查出將「消費貸」、「經營貸」用於購房的情況，根據借款合同也有被抽貸的可能。

央視財經報導，深圳部分銀行本月9日起也開始對違規流向房市的信貸資金進行自查，並要求違規客戶提前還貸。業內人士表示，銀行對違規行為的嚴格審查對市場起到一定的警示作用。

報導稱，一般來說，當貸款人違規使用貸款資金時，根據合同約定，銀行有權提前收回貸款，即俗稱的「抽貸」。

新京報指出，早在今年1月底，上海銀監局就下發一份通知，要求金融機構對去年6月以來發放的消費類貸款、經營性貸款以及個人住房貸款進行全面自查。

房地產業研究機構貝殼研究院高級分析師潘浩指出，以往的政策都未涉及收回貸款。58安居客房產研究院分院院長張波也提醒購房者，慎用一些非正規的貸款手段，例如不要以「消費貸」、「經營貸」籌集購屋頭期款，因為現在查處力度非常大，甚至未來可能面臨處罰。

除銀行抽貸之外，近期，中國各地銀保監局也針對違規放貸或對貸款用途監管不力的銀行加大懲處力度。3月8日，中國銀行浙江台州分行即因存在信貸資金被挪用於購房等情況，被罰款人民幣89萬元。

上等地近日傳出，金融機構開始嚴查信貸資金違規流入房市情況。記者林則宏／攝影
上等地近日傳出，金融機構開始嚴查信貸資金違規流入房市情況。記者林則宏／攝影

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