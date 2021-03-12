中國放寬防疫隔離期 廣東江蘇多地下調至14天

北京通勤者都戴上口罩。美聯社

中國 多地近日放寬防疫措施。廣東深圳原對入境者實施14＋7天的隔離，近日依國務院 一份緊急通知，隔離天數調降為14天；東莞也有相應安排。江蘇昆山本週也作出類似調整。

中國兩會（全國人大、全國政協會議）11日落幕。而自1月起對入境者實施14天集中隔離，加上7天居家隔離的廣東省深圳市，10日傳出已取消額外的7天居家隔離。

中央社記者致電深圳市政府12345熱線詢問時，對方告知，11日接獲通知，根據中國國務院聯防聯控機制綜合組「關於科學精準做好新冠肺炎疫情防控有關工作的緊急通知」，針對香港、台灣 和外國地區入境人士「實施14天集中隔離，不再實施14＋7的要求」。

台灣目前並無班機直飛深圳。深圳台商協會會長陳忠和告訴中央社，目前深圳台商多搭機由廈門、澳門入境，於當地接受14天集中隔離，並通過病毒核酸檢測後，再轉赴深圳。

陳忠和指出，隔離措施放寬對台人的影響，是深圳官方基於人道考量，讓已完成14天隔離的民眾，可在適當的居住地點自主健康管理，並避免前往人群聚集的地方。

但他也提到，不同區域、社區對政策的落實情況可能還有些許差異。

據了解，廣東省東莞市的疫情防控指揮部也根據同一份通知發布文件，規定不得延長集中隔離時間，也不得對解除隔離者再實施居家隔離。

鄰近上海的江蘇省昆山市也有鬆綁。江蘇1月起對入境人員實施14天集中隔離＋14天居家隔離的共28天隔離措施。昆山台商協會會長宗緒惠告訴中央社，昆山本週也已縮短隔離時間至14天。

另外，北京今天也放寬進京管制，中國低風險地區人員憑健康碼「綠碼」就可進返京，不再需要持前7天內核酸陰性證明；抵達北京後也不需再實行14天的健康監測與核酸檢測。