李克強盼中美多領域多層次對話：越過坎坷往前看

中國國務院總理李克強。（圖／取自界面新聞）

中國 國務院總理李克強 今天表示，中美關係過去幾年的確遭遇嚴重困難，但他希望中美能有多領域、多層次的對話，推動中美關係「越過坎坷往前看」。

李克強下午在中國13屆全國人民代表大會4次會議閉幕式後舉行總理記者會。美國 有線電視新聞網（CNN）記者提問，如何看待美中關係惡化原因，以及在雙方高層會談之際，中方會不會調整或改變相關政策和立場，來推動雙邊關係的重啟和修復。

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根據中國中央電視台直播，李克強表示，過去幾年，中美關係的確遭遇了嚴重的困難，對兩國和世界都帶來不利影響。

他強調，希望按照中國國家主席習近平和美國總統拜登（Joe Biden）通話精神，「尊重彼此的核心利益和重大關切，互不干涉屬於別國的內政、別國的內部事務，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的原則來推動兩國關係向著健康穩定的方向發展」。

李克強稱，這既符合兩國人民的利益，也可以說是國際社會的期待。

他又說，中美兩國歷史文化、發展階段、社會制度都不同，彼此相處難免會有矛盾，有分歧，有的時候甚至比較尖銳，關鍵是如何對待。「中美兩國人民應該是有智慧、有能力的，還是要相互尊重、平等相待的去進行對話溝通」。

李克強表示，希望中美有「多領域、多層次」的對話，「即便一時達不成共識，那麼也可以交換意見，增信釋疑，有利於管控和化解分歧」。

他強調，中美兩國有著共同利益，有許多可以合作的領域。在去年多重衝擊的背景下，中美兩國的貿易仍然達到了人民幣4.1兆元的進出口規模，約年增8.8%。「我們還是應當把更多的精力放在共同點上，去擴大共同利益。」

李克強最後表示，中美兩國作為聯合國的常任理事國，對於維護世界和平穩定，促進世界的繁榮發展都有重要的責任，還是應該推動中美關係「越過坎坷往前看」，向著總體穩定的方向走。

在李克強舉行記者會前，美中兩國證實18日將在阿拉斯加舉行雙邊外交高層會晤，參與人員包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan），以及中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外交部長王毅。

這將是美國總統拜登（Joe Biden）上任以來美中高層首度會晤。而中國外交部發言人趙立堅下午則稱，這次對話是「應美方邀請」。