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選委會擴大擴權！中國人大改香港選制決定共9條

選委會擴大又擴權！中國人大修改香港選制決定共9條

記者羅印冲／即時報導
中國人大和政協會議在北京召開。（取材自新華網）
中國人大和政協會議在北京召開。（取材自新華網）

中國十三屆全國人大四次會議今天下午以高票表決通過《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》（修改香港選制的決定）。

據新華社報導，會議認為，香港回歸中國中國後，重新納入中國國家治理體系，中國憲法和香港基本法共同構成香港特別行政區的憲制基礎。香港特別行政區實行的選舉制度，包括行政長官和立法會的產生辦法，是香港特別行政區政治體制的重要組成部分，應當符合一國兩制方針，符合香港特別行政區實際情況，確保「愛國愛港者治港」，有利於維護中國國家主權、安全、發展利益，保持香港長期繁榮穩定。

該決定共9條。

決定明確，完善香港特別行政區選舉制度，必須全面準確貫徹落實一國兩制、港人治港、高度自治的方針，維護中國憲法和香港基本法確定的香港特別行政區憲制秩序，確保以「愛國者」為主體的港人治港，切實提高香港特別行政區治理效能，保障香港特別行政區永久性居民的選舉權和被選舉權。

決定規定，香港特別行政區設立一個具有廣泛代表性、符合香港特別行政區實際情況、體現社會整體利益的「選舉委員會」。選舉委員會負責選舉行政長官候任人、立法會部分議員，以及提名行政長官候選人、立法會議員候選人等事宜。

選舉委員會由工商、金融界，專業界，基層、勞工和宗教等界，立法會議員、地區組織代表等界，香港特別行政區全國人大代表、香港特別行政區全國政協委員和有關全國性團體香港成員的代表界等五個界別共1500名委員組成。

決定規定，香港特別行政區行政長官由「選舉委員會」選出，由中國中央人民政府任命。行政長官候選人須獲得選舉委員會不少於188名委員聯合提名，且上述五個界別中每個界別參與提名的委員不少於15名。選舉委員會以一人一票無記名投票選出行政長官候任人，行政長官候任人須獲得選舉委員會全體委員過半數支持。

決定規定，香港特別行政區立法會議員每屆90人，通過選舉委員會選舉、功能團體選舉、分區直接選舉三種方式分別選舉產生。

決定規定，設立香港特別行政區候選人資格審查委員會，負責審查並確認選舉委員會委員候選人、行政長官候選人和立法會議員候選人的資格。香港特別行政區應當健全和完善有關資格審查制度機制，確保候選人資格符合香港基本法、香港國安法、全國人大會常委會關於香港基本法第一百零四條的解釋和關於香港特別行政區立法會議員資格問題的決定以及香港特別行政區本地有關法律的規定。

決定授權中國全國人民代表大會常務委員會根據本決定修改香港基本法附件一《香港特別行政區行政長官的產生辦法》和附件二《香港特別行政區立法會的產生辦法和表決程序》。

決定規定，香港特別行政區應當依照本決定和中國全國人大常委會修改後的香港基本法附件一和附件二，修改香港特別行政區本地有關法律，依法組織、規管相關選舉活動。

決定規定，香港特別行政區行政長官應當就香港特別行政區選舉制度安排和選舉組織等有關重要情況，及時向中國中央人民政府提交報告。

決定自公佈之日起施行。

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