中國兩會將落幕 政協決議新增高度警惕台獨

中國13屆全國政協第四次會議於11日閉幕。(取材自新華網)

今年度的中國全國兩會 將於今天落幕，全國政協昨天通過政治決議，並於11日凌晨公布全文。涉台部分除重申「一中原則」、「九二共識」，還新增了「高度警惕和堅決遏止台獨」。

官媒新華社公布的政協政治決議全文提到，要「加強同港澳同胞、台灣 同胞、海外僑胞聯繫」；涉台部分要求「堅持一個中國原則和『九二共識』，推進兩岸關係和平發展和祖國統一，高度警惕和堅決遏制『台獨』分裂活動。」

中國人民政治協商會議第13屆全國委員會第4次會議4日開幕時，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋在工作報告中提到的涉台內容為「加強同港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞團結聯誼，就加強港澳青少年愛國主義教育、促進兩岸經濟文化交流合作等開展調研協商」。

兩相對照可以發現，最後公布的政治決議當中增加了關於「高度警惕和堅決遏止台獨分裂活動」的論述。

另外，涉及港議題部分，昨天通過的政協政治決議則稱，「堅定支持全面落實『愛國者治港』原則，推進『一國兩制』實踐行穩致遠。」

今年的中國全國政協會議議程共6天半，在通過政協常委會工作報告、政治決議等文件，及汪洋發表閉幕談話後，於10日下午宣告閉幕。

中國全國「兩會」另一場會議─中國第13屆全國人大第4次會議將於今天下午閉幕，會後由國務院總理李克強於下午4時舉行國際記者會。