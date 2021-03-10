炒作京台高鐵 俄駐北京大使稱願坐高鐵去「台灣省」

俄羅斯駐北京大使傑尼索夫。（取自鳳凰網）

中國 炒作京台高鐵又出新招。近日，列席「全國兩會」的俄羅斯駐北京 大使傑尼索夫被問及修高鐵至台北的項目時，他表示，從來沒有去過「台灣 省」，如將來有機會，他更願意坐高鐵去。

中國國務院稍早印發「國家綜合立體交通網規劃綱要」，其中「京津冀-粵港澳」交通主軸布局將台灣台北市納入規劃，引發兩岸網友熱議。

據香港01報導，第七次以駐北京大使身分於北京列席「全國兩會」的傑尼索夫，8日接受鳳凰衛視採訪時表示，中國能建造很長的大橋，因此從技術層面上而言，其完全有能力（修高鐵至台北），並且兩岸本來就同屬一地。他又稱，自己從來沒有去過「台灣省」，如果以後有機會去「台灣省」的話，「我當然更願意坐高鐵去」。

公開資料顯示，傑尼索夫早在18歲時便開始學中文，1973年首次踏足中國。1992年起，他出任俄羅斯駐北京大使館參贊，並在2013年出任俄羅斯駐北京大使館特命全權大使。

「國家綜合立體交通網規劃綱要」就2021至2035年中國交通建設提出願景，其中在「加快建設高效率國家綜合立體交通網主骨架」中提到，要從福建福州興建高鐵到台北。報導指，該段高鐵屬「京津冀-粵港澳」主軸中的支線，規劃由安徽阜陽經黃山、福州至台北。