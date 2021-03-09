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一年吃掉7億頭豬…中國「豬芯片」也被卡脖子

中國新聞組／北京10日電
中國種豬市場基本成了洋豬的天下，在中國市場上銷售的仔豬90%屬於洋豬的後代。(取材自中新周刊)
中國種豬市場基本成了洋豬的天下，在中國市場上銷售的仔豬90%屬於洋豬的後代。(取材自中新周刊)

中國種業被披露「洋種子」依賴症流行，進口受制於人，國產種子被「卡脖子」後，中國新聞周刊昨天也發文，稱「豬芯片」──種豬繁育方面也存在被「卡脖子」風險。

據報導，中國是世界最大的豬肉消費國和生豬生產國，平均每年要吃掉7億頭豬。然而，在中國人日常餐桌上的豬，90%都有引進品種的血統。

為什麼中國會在養豬這件事情上被「卡脖子」？

報導表示，對於養豬業者來說，種豬繁育是整個生豬養殖金字塔體系的頂端，若沒有塔尖，下面都無從談起，因此說是「豬芯片」毫不誇張。

中國畜牧業協會副秘書長李景輝指出，本土豬雖然味道不差，但有三個明顯缺點。一是因為「慢」，二是因為「耗」，三是因為「肥」。比如，美國的杜洛克豬、丹麥的長白豬、英國的大約克夏豬等進口品種6個月就能出欄，一般中國土豬餵一年才可以；土豬的「料肉比」還高，想要豬增重1公斤，土豬需要餵4-6公斤的飼料，而洋豬可以少到1-1.5公斤；此外土豬的脂肪含量普遍較高，一般達60%左右，而洋豬隻有40%。

隨著生活水平的提高，中國民眾對豬肉特別是瘦肉的需求量大幅增加，因此必須對本土品種進行改良。然而種豬改良並不是一件容易的事。「需要幾代繁衍，投入高、見效慢」，李景輝表示，種豬繁育是10億元（人民幣，下同）資金起步的產業。「前期一次性投資就高達10億元，包括設備、檢測、場地等多項硬成本，之後每年還需要數億元的育種費用。」

全國政協委員、新希望集團董事長劉永好在兩會提案中表示，對需要長期投入的育種科技項目，近年來重視不足，一些企業為追求短平快效益，在育種、科研、設施建設等投入上也嚴重不足。

這就導致中國種豬市場基本成了洋豬的天下，在中國市場上銷售的仔豬90%屬於洋豬的後代。

中國農業農村部數據顯示，2019年中國每人年豬肉消費量達32公斤，超過6成的肉類消費都是豬肉。如此巨大的消費量，一旦供應受限，就容易被扼住咽喉。

目前全世界種豬繁育技術主要被美國、加拿大、法國、丹麥等少數國家壟斷，因此在這方面，中國面臨和芯片類似的困局。

中國種豬市場基本成了洋豬的天下，在中國市場上銷售的仔豬90%屬於洋豬的後代。(取...
中國種豬市場基本成了洋豬的天下，在中國市場上銷售的仔豬90%屬於洋豬的後代。(取材自中新周刊)

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