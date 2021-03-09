中國科興疫苗全球接種4400萬劑 56人死亡

香港 衛生署8日透露，中國 科興生技研製的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）滅活疫苗 「克爾來福」，全球累計已接種4400萬劑，已知的接種後死亡案例有56例，其中包括香港的3例。

綜合香港媒體報導，上述56例的數字來自科興收到的通報。但香港衛生署聲稱，經過評估，這些死亡案例均與疫苗接種無關。

香港衛生署助理署長陳凌峰說，科興生技提交的數據顯示，這56名死亡案例的年齡介於26至103歲；其中20例涉及心血管疾病，介於50至98歲。

香港食物及衛生局先前是以「緊急使用」的名義，核准科興疫苗在香港接種，且有附加條件。內容要求，科興需要定期向港府提交最新臨床數據、安全性報告等數據。

根據公開資料，科興研製的疫苗目前已在中國及香港、印尼、土耳其、馬來西亞、巴西、智利、墨西哥等15個國家和地區，獲得緊急使用授權。

在香港，60歲以上民眾是被官方列為優先接種的大宗族群。根據統計，自2月26日開始接種至3月8日，香港累計有10萬3800人接種了第1劑疫苗，其中除約2100人接種中國復星集團及德國BioNTech合作研製的「復必泰」疫苗外，其餘都屬科興疫苗。而到3月7日止，64%的接種者高於60歲。

香港防疫及呼吸道專家袁國勇表示，香港每天約有140人死亡。大規模接種疫苗後會出現的死亡案例，未必與疫苗有關，例如接種疫苗後產生的中風或心臟病發作。