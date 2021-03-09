北京出手修改香港選制 政治效應一次看懂

中國全國人民代表大會11日將決定，授權人大常委會出手修改香港選舉制度。圖為去年7月1日香港慶祝回歸祖國23周年。（中新社）

中國 全國人民代表大會11日將決定，授權人大常委會出手修改香港 選舉制度。中央社帶您一次看懂，北京 此舉將如何影響特首、立法會選舉，以及改變香港的政治版圖和政改方向。

中國全國人大常委會副委員長王晨5日在北京舉行的第13屆全國人民代表大會4次會議中，宣讀「全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）」，為盛傳多時的修改香港選制正式揭開序幕。

選委會新增愛國代表 提名門檻上調

王晨的發言，著重對香港選舉委員會的所謂「改革」。他提到，要重構選委會、增加賦權、擴大規模和組成；同時，賦予選委會直接參選立法會，以及提名立法會候選人的新職能。

草案並未提到更多細節，但據香港星島日報5日報導，中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍和全國政協副主席張慶黎4日晚間接見香港政協代表時，提到這項選制修改的重點。

香港的選舉委員會負責選出特區行政長官（特首），目前由4大界別共1200名委員組成。

報導指出，這項修改將增加選委人數，由1200人到1500人，新增的300人來自新設的第5界別，可能由政協委員、愛國團體領袖，以及建制派組織的代表出任。也有報導指出，被認為立場親共的婦聯、僑聯和青聯成員都可能包含其中。

另外，本次改革也將取消原先區議員在選委會中的117席。2019年香港泛民主派在區議會選舉中獲壓倒性勝利，原先外界評估，泛民可囊括這117席，若再加上其他選委人數，泛民可望獲400到500席，足以左右2022 年的特首選舉。

北京也將調高特首候選人的提名門檻，由150名選委增至188人，且每名候選人要在每個界別至少須取得15票。報導指，這將使新增的第5界別成為「最後的把關者」。

立法會取消普選議席 直選比例恐再降

北京也將出手調整立法會。報導指，原先70席的立法會議員將增加到90席，上述的選舉委員會可參選立法會議員；而原先具普選色彩的5席「區議會（第二）」功能界別席次，將被取消。

這5個俗稱「超級區議會」的議席，是先由區議員相互提名，全港選民再一人一票選出，以往泛民和建制囊括的席位多為3：2，泛民佔優勢。

修改後，立法會的席次組成將是：選委會、功能界別、地區直選3種。但目前關於席次比例，則有不同說法。

香港01在5日引述消息指出，席次將分別是40、30、20；但其他媒體則另據消息，指3種席次的比例將是30：30：30。

香港01在7日再度引述消息，指北京同時考慮上述2 種方案。但有部分建制派人士私下向北京反映，前者方案太過強硬。中國全國港澳研究會副會長劉兆佳7日也指，前者方案不利在地區工作的建制派政黨發展。

王晨當天發言中提到的「賦予選舉委員會選舉產生較大比例的立法會議員」，這可能是觀察重點。報導引述政界人士指出，觀察11日全國人大表決的草案中，是否還保留「較大比例」一詞，或許可窺出比例的端倪。

參選公職須經「全流程審查」

王晨也在發言中提到，要「建立全流程資格審查機制」。報導並未詳述這項制度，但劉兆佳日前曾說，建立嚴格的候選人資格審查制度，是北京本次修改香港選制的「重中之重」，預料審查制度將會由「有權力的高層次單位負責」，具有法定權力，對候選人背景進行調查。

12個月內完成選制修改 立法會選舉可能今年底舉行

香港原訂今年舉行延期1年的立法會選舉，明年舉行特首選舉，相關選制修改啟動後，各界也關心選舉是否又將延後？

香港特首林鄭月娥今天接受中國官媒環球電視網（CGTN）專訪時指出，自己的任期到2022年6月，特首選舉一般是在3月舉行，意味著，要在12個月內完成選制修改的所有工作。

港媒巴士的報今天則引述消息指出，預計人大常委會將在4月中通過修改選制決定，之後交由香港方面就地立法。星島日報也報導，預計9月先舉行選委會選舉，12月再舉行立法會選舉。

北京收回政改主動權 普選路迢迢

王晨5日指出，本次修改香港選制，將先由全國人大表決同意，再授權人大常委會修改香港基本法附件一、二，最後港府再據此修改本地法律。

過去修改基本法附件，多遵從2004年人大釋法所謂的「政改五步曲」，亦即：特首先提交報告、人大常委會下決定、港府提出辦法再經2/3的議員表決通過、特首同意，最後送交人大常委會備案這5步。

上述方法中，政改方案通常會先經過香港的公眾諮詢，以及立法會的討論。

不過，北京2020年訂定「港區國安法」起，就掌握主動權，直接透過人大層面幫香港立法、修改基本法附件，香港逐漸喪失政改的主動性。

北京本次出手，不但重塑了特首和立法會選舉的格局，也進一步削弱泛民的政治影響力，同時也取消具普選意涵的5席「超級區議會」立法會議席。即便建制派聲稱北京仍有誠意讓香港走向普選，但在「愛國者治港」方針下，香港的普選之路恐更顯遙遠。