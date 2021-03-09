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英國以違反公正、侵犯隱私處罰中國官媒 中：敦促撤銷

記者陳言喬／即時報導
中國外交部發言人趙立堅。（中國外交部官網）
中國外交部發言人趙立堅。（中國外交部官網）

英國通信管理局以「違反公平、隱私和公正性規定」為由，對中國的中國國際電視台(CGTN)處以22.5萬英鎊的罰款。此前，該機構曾撤銷CGTN在英落地許可。

中國外交部發言人趙立堅今天（9日）在例行記者會上再次敦促英國撤銷此錯誤決定。

外媒記者向趙立堅提問指，由於CGTN播放了英國人韓飛龍的認罪錄影影片和有關香港局勢的報導，英國通信管理局對CGTN處以了罰款。

趙立堅回應表示，「我們對英國通信管理局有關決定表示關切，堅決反對該局一再為中國媒體在英國開展正常新聞報導工作人為設置障礙，再次敦促其撤銷錯誤決定」。

談及韓飛龍一事，趙立堅指出，英國公民韓飛龍因非法獲取公民個人資訊，於2014年8月8日被上海市第一中級人民法院判處有期徒刑2年6個月。韓飛龍犯罪事實十分清楚，他曾為近千家公司或個人暗地的開展所謂調查，不惜採取非法購買、跟蹤、偷拍等手段，非法獲取公民個人資訊數百條，再炮製所謂調查報告，以高價賣給委託客戶，並借此獲利數千萬元。

趙立堅說，「韓飛龍本人對所犯罪行供認不諱。韓飛龍服刑期間，他的各項合法權益均依法得到保護。韓飛龍應該悔過自新，而不是倒打一耙。他這樣做，不會洗白他所犯的罪行，他將繼續受到道義的審判」。

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