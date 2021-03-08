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人大代表頭戴「小鹿」帽來開中國兩會？原來大有來頭

中國新聞組／北京９日電
在5日舉行的13屆全國人大四次會議內蒙古代表團審議上，一位少數民族代表穿戴著一頂鄂倫春族的狍頭皮帽。(視頻截圖)
在5日舉行的13屆全國人大四次會議內蒙古代表團審議上，一位少數民族代表穿戴著一頂鄂倫春族的狍頭皮帽。(視頻截圖)

在13屆全國人大四次會議內蒙古代表團會議上，一隻「小鹿」認真做筆記的景象被現場鏡頭捕捉到。隨即，相關照片和視頻在網上走紅。原來是一名少數民族代表穿戴著一頂鄂倫春族的「狍子」帽。

紅星新聞報導，會場上這頂「鹿角」樣式帽子的主人名叫代喜院，是內蒙古鄂倫春自治旗人大主任，也是今年兩會內蒙古自治區來自鄂倫春族的全國人大代表。

代喜院說：「這兩天親戚朋友發來很多網上我的照片，他們都告訴我說我在網上火了。」對於自己突然走紅，他表示感到很意外，但非常感謝網友的關注，更希望能有更多人走進鄂倫春，了解鄂倫春族背後的歷史文化。

對於網友好奇的「鹿角」樣式帽子，代喜院也解釋稱，「帽子上並非鹿角而是狍子，鄂倫春族百姓每逢重大節日或慶典才會佩戴，以示莊重。」

之所以設計為狍子的造型，代喜院說，過去鄂倫春族是以狩獵為生的民族，而選擇狍子作為頭飾形象，一方面是因為其在過去是祖先主要的食物來源之一；另一方面是為了在捕獵過程中，戴著這種帽子能更快吸引動物，從而提高捕獵的效率。

香港01報導，其實這不是狍頭皮帽第一次「現身」兩會。在2013年3月5日，第12屆全國人民代表大會第一次會議在北京人民大會堂開幕，來自內蒙古的全國人大代表何勝寶，也曾頭戴狍頭皮帽趕赴會場，引人關注。

作為中國最後一個狩獵民族，鄂倫春人曾身騎駿馬、手握獵槍，過著遊獵生活。1953年因政策安排，族人下山定居，結束遊獵生活。鄂倫春族主要分布在內蒙古自治區呼倫貝爾盟鄂倫春自治旗、布特哈旗、莫力達瓦達斡爾族自治旗和黑龍江省北部的呼瑪、遜克、愛輝、嘉蔭等縣。據2000年第五次中國人口普查統計，鄂倫春族人口為8196人。

在5日舉行的13屆全國人大四次會議內蒙古代表團審議上，一位少數民族代表穿戴著一頂...
在5日舉行的13屆全國人大四次會議內蒙古代表團審議上，一位少數民族代表穿戴著一頂鄂倫春族的狍頭皮帽。(視頻截圖)

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