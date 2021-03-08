中共國防預算今年增6.8% 吳謙：天下並不太平

國防部發言人吳謙。（大公網）

中國 全國人大會議解放軍和武警部隊代表團發言人吳謙接受中媒採訪，解讀中國今年國防預算 時表示，強國必須強軍，軍強才能國安；並稱民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，是台海和平穩定的最大現實威脅，「可以說，天下並不太平，國防必須強大」。

據中國國防部 官網發布，吳謙表示，近年來，為維護中國國家主權、安全、發展利益，適應「中國特色軍事變革」的需要，更好履行大國國際責任義務，中國政府在經濟社會持續健康發展的同時，總體保持國防支出合理穩定增長，促進國防實力和經濟實力同步提升。

他表示，2021年中國國防支出預算1兆3795.44億元人民幣，比上年預算執行數增長6.8%。增加的國防費主要用於以下幾個方面：一是按照軍隊建設「十四五」規畫布局，保障重大工程和重點項目啟動實施；二是加速武器裝備升級換代，推進武器裝備現代化建設；三是加快推進軍事訓練轉型，構建新型軍事人才培養體系，改進和完善訓練保障條件；四是改善官兵生活福利待遇，服務軍隊基層建設。

吳謙說，當前，國際安全面臨的不穩定性不確定性更加突出，霸權主義、強權政治、單邊主義時有抬頭，地區衝突和局部戰爭持續不斷，國際安全體系和秩序受到衝擊。中國國土安全面臨的風險挑戰不容忽視，陸地邊界爭議尚未徹底解決，島嶼領土問題和海洋畫界爭端依然存在。

吳謙強調，中國國防費的增長，既是維護自身安全的需要，也是維護世界和平的需要。繼續保持國防費適度穩定增長正當合理、無可非議。