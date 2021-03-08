中共國防預算今年增6.8% 吳謙：天下並不太平
中國全國人大會議解放軍和武警部隊代表團發言人吳謙接受中媒採訪，解讀中國今年國防預算時表示，強國必須強軍，軍強才能國安；並稱民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，是台海和平穩定的最大現實威脅，「可以說，天下並不太平，國防必須強大」。
據中國國防部官網發布，吳謙表示，近年來，為維護中國國家主權、安全、發展利益，適應「中國特色軍事變革」的需要，更好履行大國國際責任義務，中國政府在經濟社會持續健康發展的同時，總體保持國防支出合理穩定增長，促進國防實力和經濟實力同步提升。
他表示，2021年中國國防支出預算1兆3795.44億元人民幣，比上年預算執行數增長6.8%。增加的國防費主要用於以下幾個方面：一是按照軍隊建設「十四五」規畫布局，保障重大工程和重點項目啟動實施；二是加速武器裝備升級換代，推進武器裝備現代化建設；三是加快推進軍事訓練轉型，構建新型軍事人才培養體系，改進和完善訓練保障條件；四是改善官兵生活福利待遇，服務軍隊基層建設。
吳謙說，當前，國際安全面臨的不穩定性不確定性更加突出，霸權主義、強權政治、單邊主義時有抬頭，地區衝突和局部戰爭持續不斷，國際安全體系和秩序受到衝擊。中國國土安全面臨的風險挑戰不容忽視，陸地邊界爭議尚未徹底解決，島嶼領土問題和海洋畫界爭端依然存在。
吳謙強調，中國國防費的增長，既是維護自身安全的需要，也是維護世界和平的需要。繼續保持國防費適度穩定增長正當合理、無可非議。
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