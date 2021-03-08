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中國：願與各國商討互認健康碼 以便跨國往來

中央社台北8日電
中國表示願與各國探討建立「健康碼信息互認」機制。（中新社）
中國表示願與各國探討建立「健康碼信息互認」機制。（中新社）

中國外交部發言人趙立堅今天說，中方願與各國探討建立「健康碼信息互認」機制，為對方國家人員相互提供簽證等跨境旅行便利，推動構建「健康安全有序的人員往來新秩序」。

中國國務委員兼外交部長王毅7日曾在全國人大記者會上說，中方將推出「中國版國際旅行健康證明」。中國外交部今天下午舉行例行記者會時，趙立堅針對王毅的上述主張，在回答媒體詢問時作進一步說明。

趙立堅說，當前全球疫情仍在持續，世界經濟亟待恢復，便利人員往來的需求日益迫切。近期各國紛紛加快疫苗接種，「疫苗互認」成為健康碼國際互認的核心內容。

他表示，為推動世界經濟復甦，便利人員跨境往來，中方推出「中國版國際旅行健康證明」，用來展示中方出境人員核酸、血清IgG抗體檢測結果，以及疫苗接種情況等健康訊息。

趙立堅說，這一中國版健康證明有電子版和紙質版兩種形式，內含加密二維條碼，可憑中方提供的公鑰驗證並讀取訊息。

他提到，中方願在充分照顧彼此關切和友好協商基礎上，與各國探討建立「健康碼信息互認機制」，互為對方國家人員提供簽證等跨境旅行便利，積極推動構建「健康安全有序的人員往來新秩序」。

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