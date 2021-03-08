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中國央視未復播NBA 球迷各顯神通照看不誤

中央社上海8日電
央視未如預期恢復直播NBA賽事，不過中國球迷仍各顯神通觀看明星賽。(美聯社)
央視未如預期恢復直播NBA賽事，不過中國球迷仍各顯神通觀看明星賽。(美聯社)

外傳中國官媒央視今天將恢復直播NBA賽事，但未如預期。然而，上海、廣東等地方體育台不但有直播，一些網路平台也加入轉播，讓中國球迷在央視未復播下仍各顯神通，無礙追星。

美國職籃NBA今天舉辦明星賽。中共外圍官媒環球時報英文版2月間引述當地籃球記者趙環宇報導，指央視體育台將直播這場賽事，並在之後全面復播NBA，結束過去近一年半對NBA的封殺。

NBA明星賽在北京時間今早7時30分開打，但央視體育台並未如外傳般轉播這場賽事，之後的節目表也暫未見到相關賽程。

儘管央視未復播，但中國網友表示，上海五星體育台、廣東體育台今天都有轉播這場NBA明星賽。

過去一年多來，中國並非完全看不到NBA，網路巨頭騰訊就持續直播。只不過，不少球迷批評騰訊的會員費太貴，改看盜版。而在影音平台「咪咕視頻」2月底也拿下NBA版權後，球迷又多了一個選擇。

針對央視未如外傳復播NBA明星賽，中國球迷Dennis對中央社記者表示，或許是因為NBA官方仍未就當時火箭隊總經理莫雷（Daryl Morey）支持香港「反送中」的言論道歉，而目前又正值「兩會」（全國人大、全國政協會議）期間，復播可能會引發爭議。

但Dennis說，即便央視不復播，中國球迷會各顯神通繼續看球，影響有限。

2019年香港爆發「反送中」抗爭，時任火箭隊總經理摩瑞在社交平台推特（Twitter）上聲援香港，引發中國抗議。央視先暫停轉播火箭隊賽事，之後在當年10月全面暫停轉播NBA比賽。

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