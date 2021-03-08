兩會分析／學者：習李矛盾強烈 習近平優先考慮連任

亞太與和平基金會執行長董立文認為，習近平優先考慮在中共20大連任，「任憑風浪起，穩坐釣魚台」。（記者賴錦宏／攝影）

亞太與和平基金會執行長董立文8日表示，從中國 兩會中中國總理李克強的講話可見，中共 總書記習近平 與李克強之間有強烈的矛盾，政策和方向很明顯不一致。儘管習近平關心美國大選後的中美關係，但其優先考慮的是自己的連任，是內政表現和成績，最高綱領是「把自己的事情做好」「任憑風浪起，穩坐釣魚台」。

他在國策研究院「中共兩會、兩強與兩岸座談會」中表示，首先，今年中共政治最重要的變化，是出現了「新理念、新格局」與「完整準確全面」這兩個新關鍵句。日前，習近平在省部級主要領導幹部學習貫徹黨的19屆五中全會精神專題研討班開班發表講話，首次提出「進入新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局」，「要準確把握新發展階段，深入貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，推動高質量發展， 為全面建設社會主義現代化國家開好局起好步。

他表示，習強調的方向思想是「十四五」規畫建議，只有立足自身，把國內大循環暢通起來，才能任由國際風雲變幻，始終充滿朝氣生存和發展下去。建議指「堅持創新在我國現代化建設全域中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐」，一言以蔽之，「科技自立自強」是習應對變局最重要的思想；發展方向是形成強大國內市場，構建新發展格局。把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，以創新驅動、高質量供給引領和創造新需求。

董立文表示，習李之間的不一致，首先，到底中共未來經濟改革的方向是「自立自強」還是「走國際化」，依然含混。其中最重要的矛盾，就是「國進民退」還是「國退民進」？從阿里巴巴事件、茅台、蘇寧易購被國企掌握，中國經濟改革若一樣說一套做一套，習李不同調，其分裂之路還是會繼續。

另外，「脫貧攻堅戰取得全面勝利」也在李克強的「政府工作報告」中看到不少疑點。 例如：拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。對脫貧縣從脫貧之日起設立5年過渡期，保持主要幫扶政策總體穩定。扎實推進農村改革和鄉村建設。3月2日，中國國家鄉村振興局副局長洪天雲發表七項工作重點，第一項是 保持幫扶政策總體穩定，嚴格落實「四不摘」的要求。要讓老百姓吃「定心丸」，保持現有的幫扶政策、現有的資金支持和幫扶力量總體穩定（摘帽不摘責任，摘帽不摘政策、摘帽不摘幫扶、摘帽不摘監管），堅持扶貧不鬆勁。也就是脫貧「摘帽不是終點，而是新的起點」。

董立文強調，今年「完整準確全面貫徹新發展理念」成為中共媒體的主標題，有幾個涵義：一、顯然中共內部明顯有局部的、錯誤的與片面的理解與執行習近平理念，因此把它當成主標題來糾正錯誤；二、 即便是習自己的講話，對「完整准確全面貫徹新發展理念」的解釋都五花八門與含糊壟統， 但具體不變的是政治上的集中統一領導與增強憂患意識、堅持底線思維，敢於鬥爭，也要善於鬥爭。

董立文表示，習近平把中共體制從威權制度走向更為集權，在統治概念上已有很大不同；這與鄧小平時代，比較軟性的威權主義，容許私人企業與外國接觸不同；現在是習的新毛澤東主義，回到極左路線。雖然不管是內政外交上，現在與六七十年代極左，時空不同，內部組織和系統也與當年文革時代不同，現代科技發達，為人民生活帶來很多好處，當然也使統治者更有效率。