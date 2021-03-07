我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

小米被美列黑名單原因曝光 文件指雷軍曾獲中官方表揚

英王室人員揚言護主 稱梅根專訪為馬戲團表演

注射中國科興疫苗後釀2死 又有2港人不適送醫

中央社台北7日電
圖為香港民眾排隊施打科興疫苗。(美聯社)
圖為香港民眾排隊施打科興疫苗。(美聯社)

香港繼2名民眾注射中國科興疫苗後死亡，港府今天又通報2名民眾在注射同款疫苗後，身體產生嚴重不適的案例。港媒報導，這2人目前都被送入加護病房治療，其中1人目前情況危急。

綜合香港媒體報導，香港衛生署傍晚表示，過去24 小時內，醫管局呈報2起因接種中國科興生技研製的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗後，出現嚴重不良反應的案例，這2名案例目前正接受治療中。

根據報導，其中1人為擁有糖尿病、頸動脈粥樣硬化、高血壓、中風等慢性病史的80歲男性，3月1日曾在元朗天暉路體育館社區疫苗接種中心，接種科興疫苗。但6日出現胸痛症狀，於是前往九龍明愛醫院就醫，但病情持續惡化，當晚被轉入加護病房。

報導指出，這名80歲男性被初步診斷為「急性冠狀動脈綜合症」，目前情況危急。

另1名個案則是患有糖尿病、高血脂、高血壓及甲狀腺功能不足等慢性病的72歲女性，3月6日在將軍澳體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗，隨即出現身體虛弱現象，並在今早被家人發現。經送往沙田威爾斯親王醫院就診，被查出嚴重糖尿病酮症酸中毒，並轉入加護病房治療。

港府2月26日起向全體民眾，施打首批由科興研製的COVID-19疫苗，但在2月28日即出現首例接種後死亡案例。經解剖檢驗，港府聲稱這名死者患有非常嚴重的冠狀動脈阻塞性心臟病及肺水腫，死因與接種疫苗「沒有直接關係」。

3月2日，一名55歲女性前往官涌體育館的疫苗接種中心接種科興疫苗，5日卻出現身體不適，被送往廣華醫院治療，被診斷出急性中風，當天即告不治。港府「新冠疫苗臨床事件評估專家委員會」將於8日開會討論這起案例，確認死因。

疫苗 高血壓 糖尿病

上一則

汪洋赴「人大台灣團」 再提九二共識 稱中有主動權

下一則

吃土癖！她一吃30年 她吃到腸梗阻、馬桶堵…

延伸閱讀

嬌生疫苗催生「移動式打法」 紐約市及各州擬推「行動診療車」

嬌生疫苗催生「移動式打法」 紐約市及各州擬推「行動診療車」
抗疫好消息！AZ疫苗將申請FDA授權 默克新藥治新冠初步有效

抗疫好消息！AZ疫苗將申請FDA授權 默克新藥治新冠初步有效
譚詠麟曝已打新冠疫苗 打完秒運動「後遺症來了」

譚詠麟曝已打新冠疫苗 打完秒運動「後遺症來了」
中國新冠疫苗覆蓋率仍偏低 群體免疫等明年

中國新冠疫苗覆蓋率仍偏低 群體免疫等明年

熱門新聞

記者採訪時，被扶大媽說，她不是不講道理的人。（視頻截圖）

少年扶倒地鄭州老人 反被索賠777美元 老婦：我良心過得去

2021-03-01 10:00
吳孟達拍過無數膾炙人口的經典作品。圖／摘自微博

吳孟達病逝 名嘴曝光震驚片酬大嘆「良心演員」

2021-02-27 11:48
河北青年小邸相親與女方發生性關係，因拒絕求償被告強姦，他堅稱「兩情相悅」，出獄後提出申訴。 （視頻截圖）

你情我願？相親當天車震 男拒求償被告強姦 出獄爭清白

2021-03-03 14:00
美國在疫情大流行期間向中國購買大量口罩等防護用品，等到接種疫苗，還要再向中國買大量針頭注射器，讓美國參議員非常驚訝。（路透）

繼口罩之後…美8成疫苗針頭和注射器來自中國 參議員震驚了

2021-02-27 16:22
上海浦東機場。(中新社)

最快8月！美中擬取消相互旅行限制

2021-03-04 01:52
一名大媽帶著「老司機資格證」橫行馬路，因逆向行駛而被警方攔下。(視頻截圖)

逆向行駛被攔下…大媽掏出秋名山老司機證 警傻了

2021-03-03 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
參院通過1.9兆元紓困法案 發放1400元補助 延長失業救濟

參院通過1.9兆元紓困法案 發放1400元補助 延長失業救濟
2021美國房市 這12區最熱門

2021美國房市 這12區最熱門
巴沙迪那遊民隨機攻擊 華裔老夫婦一死一傷

巴沙迪那遊民隨機攻擊 華裔老夫婦一死一傷
維持45公斤18年！孫儷逼死人晚餐：一碟胡蘿蔔＋紅棗水

維持45公斤18年！孫儷逼死人晚餐：一碟胡蘿蔔＋紅棗水
參院通過紓困案 拜登讚揚：救援已上路 兌現承諾邁大步

參院通過紓困案 拜登讚揚：救援已上路 兌現承諾邁大步