王毅：推動中美關係「辭舊迎新」

中國國務委員兼外交部長王毅出席外長記者會。（取材自人民網）

中國 國務委員兼外交部長王毅 今表示，談中美關係，首先要恪守不干涉別國內政的原則，中方不接受無根據的抹黑，不允許核心利益受到侵犯。他並呼籲，應落實「習拜通話」的成果，推動中美關係「辭舊迎新」。

一年一度的中國兩會（人大、政協）的外交部專場記者會今日下午舉行，王毅如何談中美關係引發關注。媒體詢問，中美在氣候變遷與全球疫情是未來合作的潛在領域，但在國家安全與人權是拜登 政府的核心外交政策，這涉及南海、台灣、新疆、香港和西藏等議題，中美是否有進行雙邊對話的空間，以及是否會做讓步？

王毅指出，談到中美關係，要恪守不干涉別國內政這個原則，上述提及的問題很多都是中國的內部事務。同時，中方願在尊重國家主權前提下，與各方增信釋疑，講明事實真相，但絕不接受毫無根據的指責抹黑，絕不允許核心利益受到侵犯。

王毅說，作為兩個社會制度不同的國家，中美之間有分歧有矛盾在所難免，關鍵是要通過坦誠溝通加以有效管控，防止戰略誤判，避免衝突對抗。作為世界前兩大經濟體，中美之間在利益交融中出現競爭並不奇怪，關鍵是要在公平公正基礎上良性競爭，既提升自我，又照亮對方，而不是相互攻擊、零和博弈。

王毅指出，無論從兩國還是世界人民的共同利益出發，合作，都應當成為中美雙方追求的主要目標。中美可以合作、需要合作的清單就放在面前，包括抗擊疫情、經濟復甦、氣候變化等，中方願本著開放態度與美方探討和深化合作。希望美方與陸方相向而行，盡快解除迄今對中美合作設置的各種不合理限制，更不要再人為製造出新的障礙。

王毅指出，上個月中國農曆除夕當天，中共總書記習近平應約與美國總統拜登通了電話。雙方就中美關係深入交換意見，為兩國關係重回正軌明確了努力方向。中方願與美方一道，全面落實這次重要通話的成果，共同推動中美關係「辭舊迎新」，實現健康穩定發展。