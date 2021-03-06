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等不及…西班牙2公主溜出國打中國疫苗

中國新聞組／北京7日電
西班牙兩公主埃琳娜和克利斯蒂娜在阿拉伯聯合大公國接種了中國國藥集團生產的新冠疫苗。(取材自觀察者網)
西班牙兩公主埃琳娜和克利斯蒂娜在阿拉伯聯合大公國接種了中國國藥集團生產的新冠疫苗。(取材自觀察者網)

據西班牙媒體世界報（El Mundo）報導，一份「機密文件」顯示，西班牙現任國王菲利佩的姊姊、前國王卡洛斯的兩位女兒埃琳娜（Doña Elena）和克利斯蒂娜（Doña Cristina）藉著看望父親的名義，在阿拉伯聯合大公國接種了中國國藥集團生產的新冠疫苗

觀察者網報導，消息被曝出之後，在西班牙國內引發了巨大爭議，因為這兩位公主並不屬於優先接種人群，所從事工作也非高風險職業，因此本沒有接種機會，須多等幾個月才有機會接種，兩人被認為是利用特權提前接種了疫苗。

據報導，兩姊妹埃琳娜和克利斯蒂娜現年57歲和55歲，她們於今年2月初前往阿聯酋阿布達比看望了父親卡洛斯，停留在那裡的兩周時間裡，兩人接種了中國新冠疫苗。

世界報稱，兩位西班牙公主接種的新冠疫苗是由中國國藥集團生產的，防護病毒的效力達到86%，但此款疫苗目前並不在歐盟批准的疫苗名單之中。去年12月9日，中國國藥集團的新冠疫苗在阿聯酋獲批上市。

據報導，在事件發生後，西班牙王室方面對公主接種疫苗一事不予評論，因為她們並不屬於王室成員。此外，現任西班牙國王菲利佩也表示，他不對埃琳娜和克利斯蒂娜的行為負責。

同時，國王還強調，接種疫苗應該按照規定進行，任何王室成員都不應該提前接種疫苗，他不希望自己的家人獲得任何特殊待遇。

疫苗 中國 國藥

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