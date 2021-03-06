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中學者兩會建議：新冠病毒變種 應建國家級病毒毒株庫

記者林汪靜／即時報導
中國工程院院士張伯禮在今年中國全國兩會上建議，要建立國家級病毒毒株庫。（圖／取自人民日報）
中國工程院院士張伯禮在今年中國全國兩會上建議，要建立國家級病毒毒株庫。（圖／取自人民日報）

去年以來，變種新冠病毒成為抗疫挑戰，中國全國人大代表、中國工程院院士張伯禮在今年中國全國兩會上表示，疫情爆發已逾一年，雖然中國已經基本控制疫情在國內蔓延，但隨著氣溫變化差異、多地散發現象出現，而國外疫情尚未獲得有效控制，外防輸入、內防反彈壓力增大，他建議要建立國家級病毒毒株庫。

紅星新聞報導，全球至少已經出現8種新冠病毒變種株，且已經蔓延到77個國家，中國也在境外移入病例中多次檢測到變種病毒株。

張伯禮表示，針對新冠病毒變種，宜未雨綢繆，開展前期研究。從流行病學、病毒學以及檢測、藥物、疫苗、治療等六方面採取措施，加以應對。

張伯禮建議，加強對中國全國新冠病毒毒株變種的監測和追蹤，建立國家和省市序列數據庫，提高測序頻率和數量，及時報告發現的重要突變，同時研究變種毒株的傳播動力學、在不同年齡族群中的致病性及臨床結局，並研究預存免疫對疫苗的影響。

病毒學方面，張伯禮建議，建立國家級病毒毒株庫、感染血清和抗體庫，建立共享標本機制，合理落實標本可及性；研究病毒變種的驅動因素，建立病毒表型、傳播能力、致病性及疫苗逃逸情況的研究方法，明確病毒致病機制；研究病毒變種的風險評估策略。

在檢測方面，張伯禮指出，應持續關注毒株的突變對核酸檢測的影響，建立鑒定和快速檢測變種毒株的技術平台，做好變種毒株快速檢測技術的儲備工作。同時，加強快速簡便檢測技術的研發和推廣，提高檢測便利性和可及性。

此外，在疫苗方面，張伯禮建議，由於理想（效高、安全、價廉、易轉運、易儲藏）的疫苗需要在多年跟蹤和比較中才能選定，應鼓勵多種類型的疫苗研發；密切監控病毒變種對疫苗效果的影響，注重疫苗研發製備技術平台的建設；高度重視疫苗評價替代終點的建立與應用，加快後續各類創新疫苗的研發進程。

同時，要在中國全國範圍內有序推進疫苗接種工作，加快對兒童和老年人的疫苗評估工作；深入開展疫苗保護效率及不良反應監測工作，疫苗的有效性和安全性科學數據要做到及時公開透明，打消民眾顧慮，鼓勵接種。

疫苗 檢測 中國

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