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調查：中國職場女性整體薪酬低於男性12%

記者李仲維／即時報導
「2021中國女性職場現狀調查報告」顯示，有54.2%的受訪女性表示有容貌焦慮。新華社資料照片
「2021中國女性職場現狀調查報告」顯示，有54.2%的受訪女性表示有容貌焦慮。新華社資料照片

根據智聯招聘發布的「2021中國女性職場現狀調查報告」顯示，當前中國職場女性整體收入較男性低12%，但此一差距比去年收窄5個百分點。

中新經緯報導，智聯招聘CEO郭盛指出，女性薪酬低於男性，除了管理層占比偏低，還在於女性主要從事的職位普遍缺少高薪屬性，從這次調研數據來看，女性主要分布在財務、行政、人力資源和銷售職務，現在普遍高薪的技術、產品職缺，男性占比優勢明顯，這也影響女性的平均薪酬水準。

報告稱，從職場預期來看，女性對於未來一年升職加薪的預期略低，僅有15.3%對晉升報以樂觀態度，略低於男性的18.2%。針對具體的晉升障礙，女性在照顧家庭，職場經歷分散、處在婚育階段，被動失去晉升、性別歧視等三個選項的占比遠高於男性職場人。這也再度反映性別、婚育計畫等與工作能力無關的要素，在很大程度上影響女性職場價值，成為牽制女性職業發展的天花板。

這份報告還顯示，職場媽媽的平均工時為每日8.9小時，雖然低於職場爸爸的9.3小時，但在職場女性群體中並未掉隊，與未婚女性持平，且平均高於已婚未育女性0.2小時。同時，職場媽媽平均每天用1.7個小時做家務，為所有職場群體中花的時間最多。

此外，報告還顯示，這次調研有54.2%的受訪女性都表示有容貌焦慮，其中32.7%希望比別人更好看，還有21.5%因自卑感渴望蛻變。在職場女性容貌焦慮的原因中，73.8%表示顏值高會獲得更多愛情與事業機會、49.4%表示身邊的人都在努力提升外表、38%則因容貌普通經常被忽視，受影視作品或醫美行業等外界影響的占比合計為27.5%。

中國 歧視 CEO

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