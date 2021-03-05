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習近平赴人大內蒙古團 要求推廣普及漢語漢字

中央社北京5日電
中共總書記習近平5日參加全國人大內蒙古代表團審議時，要求推廣普及漢語漢字。圖為1日內蒙古呼和浩特市中小學開學，學生朗誦詩歌。（中新社）
中共總書記習近平5日參加全國人大內蒙古代表團審議時，要求推廣普及漢語漢字。圖為1日內蒙古呼和浩特市中小學開學，學生朗誦詩歌。（中新社）

中共總書記習近平今天參加全國人大內蒙古代表團審議時，要求推廣普及「國家通用語言文字（漢語漢字）」、全面推行「國家統編教材」，深入開展「中華民族共同體意識教育」。

綜合中國央視新聞聯播以及新華社發布的通稿，習近平在會中強調，文化認同是最深層次的認同，是「民族團結之根、民族和睦之魂」，要認真做好推廣、普及「國家通用語言文字」工作，全面推行使用國家統編教材。

習近平並要求對各族幹部群眾深入開展「中華民族共同體意識教育」，「特別要從青少年教育抓起」，引導廣大幹部群眾全面理解中共的民族政策，「樹立正確國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀，旗幟鮮明反對各種錯誤思想觀點」。

他還說，內蒙古作為中共建政後最早成立的民族自治區，「在促進民族團結上具有光榮傳統」，長期擁有模範自治區的崇高榮譽，「要倍加珍惜，繼續保持」。

習近平並對內蒙古代表團要求，「牢記漢族離不開少數民族，少數民族離不開漢族，各少數民族之間也相互離不開」，增強各族群眾對「偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義」的認同。

此外，他還提出內蒙古要進一步明確經濟發展的重點產業和主攻方向、堅決守住防止規模性返貧底線、保護好生態環境、組織群眾學習中共黨史等。

公開資料顯示，自2013年起，習近平連續7年在中國全國兩會期間都會到6個團組參加審議、討論。去年因疫情影響，兩會會期縮短至8天，習近平「下團組」次數也減少到4次。這次則是習近平連續第4年參加內蒙古代表團審議。

內蒙古官方去年9月初要求當地少數民族學校以漢語而非蒙古語教授核心課程，引發蒙民不滿，憂心接下來的新課程將抹殺少數民族文化，後續更有數萬人參加當地罕見的抗議與罷課活動。

內蒙古官方上月不顧反對聲浪，宣布今年秋季起，全區民族語言授課學校的部分班級，將有3科目使用漢語教學；近日還通過「促進民族團結進步條例」，稱將全面推動民族團結進步活動，預計5月1日施行。

習近平 中國 中共

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