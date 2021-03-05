愛國者治港 北京擬設議員參選資格審查制度

全國人大常委會副委員長王晨。 (中新社)

北京 當局為了落實「愛國者治港」制度，計劃設立審查制度，今後參選香港 立法會議員，可能先要經過資格審查這道門檻；北京同時要改變選舉委員會和立法會組成人數。

中國 第13屆全國人大4次會議上午在北京開幕，全國人大常委會副委員長王晨在會中針對「人大關於完善香港特區選舉制度決定」草案作出說明。

綜合港媒從北京發出的報導，王晨在談話中表示，香港選舉要建立全流程資格審查機制，形成一套符合香港實際情況、有「香港特色的新的民主選舉制度」。

報導未具體說明這項資格審查制度，但中國全國港澳研究會副會長劉兆佳稍早前曾公開表示，這次北京中央對香港選舉制度進行大幅度改動，重中之重是建立一個嚴格的候選人資格審查制度。

他估計，這個審查制度會由一個「有權力的高層次單位負責」，而這個單位甚至有某種法定權力，可以對候選人的背景做出某些調查。

除了建立審查機制，王晨還表示要調整和優化香港特別行政區選委會的組成和產生辦法，繼續由選委會負責選出行政長官（特首），並賦予選委會選出較大比例的立法會議員和直接參與提名。

他說，要透過選委會擴大香港社會均衡有序政治參與和更加廣泛代表性。

報導同樣沒有具體說明北京方面在這方面的改革詳情。

但有港媒今天報導，中國全國政協兩名副主席張慶黎及身兼國務院港澳事務辦公室主任的夏寶龍昨晚接見港區政協委員時，交代了選委會和立法會的改革重點。

據報導，北京方面計劃將選委會成員由目前的1200人增至1500人，新增的300人來自新設的第5個界別，這些人可能由政協委員、愛國團體領袖、建制派組織代表等出任。

北京方面並將取消區議會在選委會所占的117席，認定區議會為非政權機構。

特首候選人的提名門檻則將由150人增至188人，並規定候選人需要在每個界別取得至少15票。換言之，新增界別極可能成為最後把關者。

至於立法會，議席將由現有的70席增加到90席，20 個新增議席將由選委會產生；立法會現有5個由區議會產生候選人並由全體港人一人一票選出的「超級議席」將會取消，但未知如何填補。

王晨還說，要修改特首及立法會的產生辦法，也要修改基本法附件一及附件二，但強調不會修改基本法正文。

根據安排，在全國人大做出決定後，將會授權人大常委會按照有關決定，與有關方面啟動相關修例程序，在經修訂的附件一和二依法公布實行同時，原有的附件一和二會廢止。

王晨表示，香港社會亂象表明現行選舉機制存在明顯的漏洞和缺陷，為「反中亂港」勢力「奪取」香港管治權的契機，需要採取必要措施完善香港選舉制度，消除制度的隱患和風險，確保以愛國者為主體的「港人治港」，確保香港依法施政，讓「一國兩制」沿著正確方向前進。